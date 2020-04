Valitsuse eriolukorrast väljumise strateegias puudub ajakava

Vabaõhumuuseumide ja kaubanduskeskuste taasavamine - need on esimesed piirangud, mida valitsus soovib leevendada. Ja kuigi strateegias on loetletud rida järgmisi samme, ei leia dokumendist ajakava piirangute maha võtmiseks - otsused tehakse näitajaid arvestades jooksvalt, ütleb peaminister, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Võimalikud leevendused tuleb üle vaadata koos teadusnõukoguga. Kui esmaspäeval tuleb COVID-19-komision kokku, siis me seda hindame ja ju need piirangud saavad ära hakata kukkuma järgmisest päevast, mis on teisipäev. Nädalane rütm saab saab olema see, kui vaadatakse piirangutest väljumist iga nädal," ütles Ratas.

"Aktuaalsele kaamerale" teadaolevalt olid piirangute leevendamise kuupäevad ametnike koostatud strateegias algselt välja pakutud, aga eemaldati sealt EKRE esimehe, siseminister Mart Helme survel.

"No mitte minu nõudmisel. Eks seal käib kogu aeg arutelu selle üle, kas see võiks olla see kuupäev või mõni teine kuupäev. Tõepoolest, me saavutasime konsensuse, et me kuupäevi ei pane, et mitte ennast nurka värvida. Et need kuupäevad ei hakkaks elama oma elu. Kui nad satuvad avalikkusesse, et nad ei tekita ennatlikku ootust, et näe 5. maist peaks midagi juhtuma, aga nüüd juba 7. mai ja midagi pole juhtunud," rääkis Helme.

Helme sõnul soovib valitsus vältida olukorda, kus piirangute liiga kiire leevendamine tooks näiteks jaanipäevaks kaasa haigestumise järsu tõusu ja tuleb kehtestada uued piirangud.

"Ühiskonnale see oleks väga ränk šokk. Et mitte teha ennatlikult otsuseid, mis sellele võivad viia, oleme me väga ettevaatlikud," lisas siseminister.

Kui ööklubide ja kasiinode avamine on strateegias lükatud viimasesse järku, siis piiratud publikuga suvekontserdid võivad toimuda alates juulist, ütleb kultuuriminister Tõnis Lukas. 21. juulil Tallinna Lauluväljakul väljamüüdud Rammsteini kontsert jääb tõenäoliselt ära, sest tooks kokku liiga palju rahvast.

"Vabaõhuüritustel vaatame kaht erinevat režiimi - mai ja juuni jäävad suhteliselt suletuks, aga juulis ja augustis avalikud üritused vabas õhus võivad toimuda, kui on teatud tingimusi silmas peetud ja tervishoiu olukord lubab. Ma soovitan orienteeruda kohalikele esinejatele, välismaalt me tõenäoliselt esinejaid niipea kutsuda ei saa," ütles Lukas.