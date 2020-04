Valitsuse liikmed arutasid kabinetinõupidamisel rahvarikaste ürituste korraldamise võimalikkust kevad-suvisel hooajal ning kiitsid heaks otsuse, mille järgi avalikke üritusi Eestis mais ja juunis ei toimu.

Samuti kinnitati kabinetinõupidamisel otsus, et kuni 31. augustini ei toimu Eestis ka suurüritusi.

"Kuna tänaste andmete põhjal pole võimalik öelda, kas juulis ja augustis saavad toimuda piiratud külastajate arvuga üritused, siis selle kohta seisukohta ei kujundatud. Otsuse avalike ürituste toimumise võimalikkuse ja tingimuste kohta võtavad valitsuse liikmed vastu mai kuu jooksul," seisis valitsuse teates.

Valitsuse meedianõunik Liis Velsker ütles ERR-ile, et hetkel ei ole seda rahvaarvu, mis määratleks suurürituse piiri, veel otsustatud.

Tõnis Lukas ütles ERR-ile, et suurürituse määratlus saab fikseeritud mais. "Mitmetel riikidel on see näiteks 500 või 1000. Vastavalt tulevasele infole saab selle ka meil täpsemalt määratleda. Igal juhul ei ole see piir 60 000 või isegi ilmselt mitte 10 000," rääkis Lukas.

Lukas: kontrollitult saaks avada muuseumid

Lukas märkis, et mais ja juunis ei toimu kontserte ega etendusi, kuid juulis ja augustis võib vabas õhus ürituste korraldamise kord olla teistsugune, kõik sõltub tervishoiu näitajatest.

Lisaks jäävad Lukase sõnul suured massiüritused sel suvel ära.

Varem on Lukas andnud lootust, et suve teises pooles võivad sõltuvalt viirusepuhangu seisust siiski vabaõhuüritused toimuda.

"Kaubanduskeskustes hängimisele on kõige parem ja kultruursem alternatiiv minna muuseumidesse. Minu ettepanek on, kui me hakkame kaubanduskeskuseid järk-järgult maikuus avama, siis saaks avada ka kontrollitult muuseume ja raamatukogusid," ütles kultuuriminister.

Majandusminister Taavi Aas ütles samal pressikonverentsil, et juulis ja augustis sõltub ürituste toimumine sellest, kuidas ühiskond oma käitumisega viirust kontrolli all hoida suudab. Aas märkis, et järkjärgulistele avamistele võib järgneda järkjärguline nakatumise kasv, mida tuleks jälgida.

Forum Cinemas kinokett lootis uksed avada juunis ning veel praegugi loodetakse, et kino saab tööd alustada siiski enne sügist.

"Sügiseni üle elada, see on muidugi päris keeruline. omalt poolt oleme optimistlikud ja püüame leida lahendusi, kuidas seda kino saaks avada niimoodi,et see oleks turvaline ja ohutu. Kui me peame suve üle elama, ilma, et me saaks ühtegi seanssi mitte mingil kujul läbi viia, sellist olukorda ma väga ette ei kujuta küll. Sellisel juhul me eeldame, et tulevad ka riigi poolt teatud meetmed, mis aitavad meil selle aja üle elada. aga ma ei kujuta ette, kas see on reaalselt võimalik," kommenteeris Forum Cinemas Baltikumi juht Kristjan Kongo.

Ka teatrid saavad siseruumides etendusi anda Lukase sõnul tõenäoliselt alles sügisest, kuid juulis ja augustis vabaõhu etenduste korraldamine on veel küsimärgi all. Esmajärjekorras avatakse vabaõhumuuseumid ja spordiväljakud, see juhtub tõenäoliselt juba mai esimeses pooles.

Eesti Vabaõhumuuseumi juhatuse liikme Tanel Veeremaa sõnul avab vabaõhumuuseum esimeses etapis pargi, hoonete avamine tuleb hiljem, siis kui ka teised muuseumid endid avavad. "80 hektarit on ekspositsiooniala, ruumi siin jalutamiseks on. Suvel me keskendume kindlasti rohkem kohalikule publikule, kui tavaliselt on meil pooled külastajad turistid, siis sellel aastal neid ilmselt tulemas ei ole," lausus Veeremaa.

Koos piirangute leevendamisega saabuvad kultuuriasutustele ka tervishoiutingimused, mida tuleb nii muuseumites kui ka spordiväljakutel täita.