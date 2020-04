Uued andmed näitavad koroonaviiruse levimist USA-s juba jaanuaris

Surmad 6. ja 17. veebruaril tähendavad seda, et uus koroonaviirus sisenes USA pinnale arvatust palju varem.

Lähtudes olemasolevatest teadmistest selle kohta, kui kaua aega kulub viirusel inimese surmamiseks, on põhjust arvata, et haigus hakkas Ühendriikides levima millalgi jaanuari alguse ja keskpaiga vahel.

"Epideemia USA-s levimise mudeleid tuleb kohandada, et võtta arvesse alguse varasemat kuupäeva," ültes Stanfordi ülikooli meditsiiniprofessor Jay Bhattacharya AFP-le.

Tema sõnul tähendab see omakorda, et need mudelid prognoosivad nüüd suuremat nakkuste arvu võrreldes seni prognoosituga. Kui suur mõju sellel on epideemia prognoosile, ei ole veel selge.

Varem oli teada, et esimene koroonaviirusest põhjustatud surm USA-s oli 26. veebruaril Washingtoni osariigis. Ohvriks oli 30. eluaastates mees, kes oli naasnud epideemia keskmes olnud Wuhani linnast Hiinas ning andis endast tervishoiuvõimudele teada pärast sümptomite ilmnemist.

Uued autopsiad tehti California Santa Clara maakonnas. Sealne tervishoiuametnik Sara Cody ütles ajalehele Washington Post, et esialgu pole teada, kuidas need kaks inimest nakatusid. Ametnikel ei ole infot, et nad oleksid välismaal reisinud.

See suurendab veelgi arvamust, et viirus levis riigisiseselt juba ajal, mil haiguste kontrolli ja ennetuse keskus (CDC) jätkas avalikkuse veenmist selles, et COVID-19 oht oli "madal".

Santa Clara maakonnas suri 6. märtsil veel üks inimene, kellel oli koroonaviiruse põhjustatud haigus, ütles koroner oma avalduses.

"Need kolm inimest surid kodus ajal, mil väga piiratud testimise võimalus oli ainult CDC kaudu," sõnas kohtuarst.

"CDC seatud testimiskriteeriumid sel ajal piirasid testimist ainult isikutega, kellel oli teada reisimised ja kes otsisid arstiabi seoses spetsiifiliste sümptomitega," lisas ta.

Sel nädalal korraldatud Stanfordi ülikooli uuring näitas, et uus koroonaviirus oli USA-s palju laiemalt levinud, kui seda näitasid ametlikud andmed.

Santa Clara maakonnas näitasid 3300 vabatahtlikult võetud vereproovid, et COVID-19 juhtumite tegelik arv oli vähemalt 50 korda suurem maakonnas kinnitust leidnud juhtumitest.

Santa Clara oli üks esimesi piirkondi USA-s, kes palus oma elanikel koju jääda, et piirata viiruse levikut. Liikumispiirangud kehtestati seal 17. märtsil.

Maakonna ametnik Jeff Smith ütles hiljuti, et viirus võis jõuda USA-sse juba detsembri alguses, vaid mõned päevad pärast seda, kui Hiina tuvastas esimest korda patogeeni.