Hiina varjas jaanuari algul uue koroonaviiruse puhangu tegelikku ulatust ja nakkusohtlikkust, et võita aega sellega võitlemiseks vajalike meditsiinitarvete soetamiseks, on öeldud USA luure raportis.

Hiina liidrid varjasid maailma eest tahtlikult pandeemia tõsidust, on öeldud uudisteagentuuri Associated Press käsutusse jõudnud sisejulgeolekuministeeriumi 1. mai aruandes.

Dokumendis märgitakse, et Hiina viivitas jaanuaris Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) teavitamisega asjaolust, et viirus kandub inimeselt inimesele, suurendades ise samal ajal hoogsalt näomaskide, kirurgikitlite ja -kinnaste importi.

Ühendriikide võimud on järjekindlalt süüdistanud Hiinat pandeemiani viinud teabe varjamises, mistõttu riigid ei suutnud piisavalt selleks valmistuda.

USA välisminister Mike Pompeo ütles pühapäeval, et Hiina tuleb viiruse leviku eest vastutusele võtta.

Administratsiooni kriitikud väidavad samal ajal, et USA valitsus on reageerinud viirusele aeglaselt ja ebapiisavalt. Donald Trumpi oponentide sõnul soovib president Hiina sarjamisega juhtida tähelepanu kõrvale enda tegematajätmistelt.

Luureraportis väidetakse, et haiguspuhangu tõsidust pisendades suurendas Hiina meditsiinitarvete importi ja vähendas eksporti.

Analüüs põhineb 95-protsendisel tõenäosusel, et muutused Hiina impordi- ja ekspordikäitumises ei mahtunud normi raamesse.

Algselt kinnitati, et praeguseks üle 3,5 miljoni inimese kogu maailmas nakatanud uus koroonaviirus on pärit Wuhani loomaturult, nüüd on aga hakatud Ühendriikides üha rohkem spekuleerima, et pandeemia sai alguse Hiina laborist.

Trump ja tema nõunikud on pidanud võimalikuks, et Hiina võis vallandada viiruse "kohutava vea" tõttu ning USA luureteenistused uurivad endiselt oletusi Hiina laboris toimunud õnnetusest.

Pompeo, kes on endine Luure Keskagentuuri (CIA) direktor, ütles end olevat päri teadlaste järeldusega, et COVID-19 ei ole inimese loodud ega geneetiliselt muundatud, kuid väitis samuti olevat väga palju tõendeid, et haiguspuhang algas just Wuhani viiruseuuringute laborist.

"Ma arvan, et kogu maailm näeb seda nüüd. Mäletagem, et Hiinal on ajalugu maailma nakatamise ja nõuetele mittevastavate laboritega," lausus Pompeo.