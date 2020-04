Põlluaas riigikogu täiendava istungi kokkukutsumist vajalikuks ei pea

Põlluaas ütles, et Reformierakonna esimees Kaja Kallas helistas talle üleeile (teisipäeva - toim) õhtul ja tegi ettepaneku kutsuda kokku riigikogu täiendav istung järgmisel nädalal.

"Täiendava istungi kokkukutsumise taga on selgelt soov korraldada poliitshow, kus opositsioon saab peaministrile esitada teravaid küsimusi ja väljumisstrateegiat maha tegevaid kõnesid pidada. Mina ei näe selles mitte mingit soovi asja sisuliselt arutada. Seda oleks saanud teha vanematekogus, aga opositsioonil selleks soovi ei olnud," sõnas Põlluaas.

Ta rääkis, et peaminister Ratas pakkus esmaspäeval riigikogu vanematekogus välja, et ta tutvustaks väljumisstrateegiat vanematekogus, kus osaleks lisaks riigikogu juhatusele ka kõikide fraktsioonide esindajad.

"Paraku opositsioonil puudud igasugune huvi ja soov, et peaminister seda seal tutvustaks. Kui Kaja Kallas ja Indrek Saar ei soovinud, et peaminister tuleks vanematekogusse, siis pakkus peaminister, et ta tuleb fraktsioonidesse, aga nii see jäi," väitis Põlluaas.

Ta lisas, et pärast Kaja Kallase telefonikõne rääkis ta teiste fraktsioonide juhtidega ning ka nemad ei pidanud vajalikuks täiendava istungi kokkukutsumist. Ka peaminister olevat öelnud, et tal ei ole võimalik täiskogu ette tulla.

Põlluaasa sõnul ei tähenda see, et riigikogu oleks otsuste tegemisse ja arutellu liiga vähe kaasatud.

"Need kavad ei ole ju salajased. Meil oli alles kolmapäeval infotund, kus opositsiooni liikmed küsisid selle kohta küsimusi. Mina ei näe mingit probleemi, et riigikogu oleks vähe kaasatud. Seda enam, et opositsiooni esindajatel puudus huvi vanematekogus asja arutada ja soov täiskogul arutada tekkis hiljem."

Põlluaas avaldas ka arvamust, et opositsioni algne konstruktiivne koostöö on tänaseks muutunud vastasseisuks ja valitsuse sammude mahategemiseks.