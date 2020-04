Sotsid tahavad riigikogu lisaistungit väljumisstrateegia arutamiseks

"Eesti ühiskond väärib ausat parlamentaarset debatti selle üle, kuidas pöörduda tagasi tavapärase elu juurde. Kriis ja selle ületamine on liialt tõsine asi, et mängida kaasamist või siis ülbitseda, nagu seda tegi neljapäeval Mart Helme, kuulutades, et väljumise detailid on valitsuse rida," märkis Saar.

Tema sõnul võiks uuel nädalal kokku kutsutav istung sarnaneda 12. märtsi omaga, mil peaminister Jüri Ratas esines riigikogu ees poliitilise avaldusega ning tutvustas valitsuse eesmärke ja seniseid tegevusi koroonapandeemia piiramiseks Eestis.

"See arutelu suurendas ühiskonnas usaldust ning konsolideeris ohtliku viirusega võitlema. Nüüd oleme jõudmas punkti, kus saab rääkida plaanidest, kuidas pöörduda tagasi tavapärase elukorralduse juurde ning millal asuda kehtestatud piiranguid tühistama," selgitas Saar.

Samas tekitab piirangutest loobumine ebakindlust ja muret paljudele eakatele, teistele riskirühma kuulujatele ning nende lähedastele, sest pole veel vaktsiini ega tõhusat ravi.

"Neid hirme on võimalik hajutada demokraatliku parlamentaarse protsessi käigus, kus saab tutvustada valitsuse plaane ning nende aluseks olnud kaalutlusi ning vastata ühiskonnas kerkinud küsimustele," kirjutas Saar Põlluaasale ja Ratasele. "Ausad selgitused ja avalik arutelu on parim viis säilitada üksmeelt ja usaldust sel meie riigi jaoks raskel ajal."

Riigikogu esimees Henn Põlluaas ütles neljapäeval ERR-ile, et ei toeta riigikogu täiendava istungi kokkukutsumist, kuna peaminister Ratas oli valmis tutvustama väljumisstrateegiat nii riigikogu vanematekogus kui ka fraktsioonides, aga selle vastu opositsioon huvi ei tundnud. Ka on riigikogu infotund Põlluaasa sõnul koht, kus saab esitada Ratasele küsimusi väljumisstrateegia kohta.

"Täiendava istungi kokkukutsumise taga on selgelt soov korraldada poliitshow, kus opositsioon saab peaministrile esitada teravaid küsimusi ja väljumisstrateegiat maha tegevaid kõnesid pidada. Mina ei näe selles mitte mingit soovi asja sisuliselt arutada. Seda oleks saanud teha vanematekogus, aga opositsioonil selleks soovi ei olnud," sõnas Põlluaas.