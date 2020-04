Peaministri sõnul kaalub valitsus läbi Kredexi taotluse esitanud suurettevõtetele käenduse või käibelaenu pakkumist ning otsus selle osas on vaja ka valitsustasandil langetada.

Ratase sõnul on Tallink väga suur ettevõte ja üks Eesti ettevõtluse lipulaevadest. "Minu ja mulle tundub, et ka valitsuse üldsoov on anda kõik, mis meist võimalik, et seda ettevõtet aidata. Täpselt, kuidas see olema saab, seda skeemi ei ole veel kokku lepitud," ütles Ratas valitsuse pressikonverentsil.

Algsete plaanide kohaselt pidi valitsus langetama otsused neljapäevasel kabinetinõupidamisel.

Neljapäevane nõupidamine on aga lühendatud, kuna peaminister osaleb kohtumisel Põhja- ja Balti riikide peaministrite ja valitsusjuhtidega ning peale seda Euroopa Ülemkogul. Valitsus jätkab kabinetinõupidamisega reedel.

KredExi kaudu jagatavast 300 miljoni eurosest riigiabist on 150 miljoni euro suurusele laenule esitanud taotluse Tallink. Ülejäänud summa jagatakse teiste strateegiliselt oluliste ettevõtete vahel.

Riigilt soovib abipaketina üle 20 miljoni euro suurust toetust Nordica lennundusgrupp. Likviidsuslaenu vastu on huvi üles näidanud ka kinnisvaraarendaja Porto Franco.