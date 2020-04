Kuressaare haigla tahab taastada ambulatoorse ravi paari nädala pärast

Kuressaare haiglas on praegu neli koroonapatsientide jaoks mõeldud osakonda, aga suure tõenäosusega võib sellise ravi vajadus juba lähiajal väheneda. Tippajal, 12. aprillil oli haiglas ligi 59 koroonapatsienti, nüüd aga 33, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Ka Kuressaare haiglal on soov ehk juba lähinädalatel hakata pakkuma saarlastele taas ambulatoorset ravi.

"Kui võimalused ja statistika lubab, siis me koondame COVID-osakonna ühte kohta ja see annab võimaluse teised haigla osad puhastada ja korralikult isoleerida sellest ühest tiivast. See omakorda annab võimaluse taastada erinevad teenused, mida Kuressaare haigla on rahvale osutanud," selgitas Kuressaare haigla kriisistaabi juht Mati Raidma.

Samas, arstile pääsemiseks ei saa kõik olema endine.

"Tõenäoliselt siia haigla ette tuleb üks konteiner, kus me saame haigeid esmalt vaadata. Sellel esmasel kokkupuutel peab patsient saama maski, siis on kätepesu. Kes ei ole elektroonselt täitnud oma COVID-i deklaratsiooni, siis tuleb see ära täita. Ja kui deklaratsiooniga on kõik korras, mask on ees, käed on puhtad, siis saab minna ambulatoorsele vastuvõtule," kirjeldas Kuressaare haigla ravijuht Edward Laane.

Kaitseväe välihaigla on olnud Kuressaare haiglale ja kõigile saarlastele oma kohalolekuga nii moraalseks toeks ja julgestuseks kui ka samas koroonahaigeid ravinud.

Nüüd on välihaigla juba mitmendat päeva tühi ja kui kõik läheb Saaremaal samamoodi edasi ja uusi haigeid juurde ei tule, siis nädala pärast hakatakse haiglakonteinereid uuesti autodele laadima.

"Kui me vaatame üldtrende ja nakatanute arvu viimase kahe nädala mõõtmes, siis Saaremaa graafik on selgelt langevas trendis. See kõik annab meile usku, et tõepoolest, järgmisel nädalal umbes poole pealt me saame jätkata Kuressaare haigla enda võimekusega," ütles Raidma.

Kriisiplaan näeb ette ka seda, et kui kõik saarlased saavad terveks, siis Kuressaare haiglasse jääb ikkagi igaks-juhuks üks koroonahaigetele mõeldud spetsiaalne osakond.