Terviseamet sulgeb COVID-osakonnad väiksemates haiglates

"Lähtume sellest, et olukord on stabiliseerumas ja võime loota, et COVID-positiivsed patsiendid ei pea olema enam ravil väikestes haiglates - me räägime üldhaiglatest ja kohalikest haiglatest -, nii, et neid saab erakorralise meditsiini osakonnast (EMO) edasi suunata kõrgemasse etappi," rääkis terviseameti kriisistaabi meditsiinijuht Arkadi Popov laupäeval peetud pressikonverentsil. Ta rõhutas, et haiglate EMO-des peab siiski säilima valmidus selliseid patsiente vastu võtta.

Popov selgitas, et otsus tehti, kuna COVID-haigete arv on hakanud langema. "See number on languses, nii, et ei ole enam suurt vajadust pidada COVID-osakondi väikestes haiglates ja ka teatud suurtes haiglates nagu näiteks Ida-Tallinna Keskhaigla (ITK). Leppisime Põhja meditsiinistaabi tasemel kokku, et sinna ei jää klassikalises formaadis COVID-osakonda, aga peab olema tagatud EMO-võimekus, sealhulgas ka käsitleda ka COVID-positiivseid haigeid," selgitas kriisistaabi meditsiinijuht.

Lisaks peab ITK-s olema tagatud sünnitusabi ja günekoloogia ning ka intensiivravi võimekus. "Seda igaks juhuks, pigem selleks, et kui meil - hüpoteetilises olukorras - vaja laiendada lisaks Põhja-Eesti Regionaalhaiglale (PERH) intensiivravi võimekust, siis ITK saab seda ka tagada," märkis Popov. "Ja leppisime kokku ka Lääne-Tallinna keskhaiglaga, et nad suudavad rohkem vastu võtta patsiente, kes vajavad hapnikuravi, selle nakkuskliinikus on meil praegu piisavalt palju kohti, nii et selline võimalus on ka olemas," selgitas ta.

Terviseamet mõtleb ka Kuressaare haiglas normaalse olukorra taastamisel, rääkis meditsiinijuht. "Selleks on Kuressaare haiglale koostatud teekaart, mis peaks viima normaalse töö taastumiseni seal - COVID-osakonnad peaks muutuma niinimetatud puhasteks aladeks ja samuti tuleb välja valida personal, kes neil aladel töötada saab. Pisut pikemas perspektiivis räägime ka plaanilise töö taastamisest Kuressaare haiglas," ütles Popov.

Sellega plaaniga kooskõlas hakkab praegu Kuressaares asuv välihaigla täitma puhvri rolli. "Ma loodan, et lähiajal - küll mitte järgmisel nädalal - saab välihaigla tagasi mandrile tuua," lisas Popov.