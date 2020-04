Kuigi apteekides ja poodides on juba mõnda aega müügil ühekordseid kaitsemaske, siis inimesed neid krõbeda hinna tõttu ostma ei kipu. Maskide odavnemist lähiajal loota pole, sest Hiina toodab neid kogu maailmale, eriti USA-le ja see hoiab hinnad kõrgel.

Seni on valitsusliikmed rääkinud, et maski kandmisest peaks saama sotsiaalne norm. Neljapäeval teatas riigihalduse minister Jaak Aab, et avalikes siseruumides maski kandmine tuleks inimestele kohustuslikuks teha. Aabi sõnul maskide varustuskindlusega enam suurt probleemi ei ole.

Grossi poodides müüakse FFP1 tüüpi maske juba nädal aega. Ka poode pidava OG Elektra aktsiaseltsi juhatuse liige Raigo Mölder tõdeb, et müük läheb väga kesiselt. Aga tema sõnul pole asi inimeste soovis.

"On läinud väga kesiselt. Näeme seda, et inimesed väga soovivad maske osta, aga need on kallid. Kuigi me täna müüme kõige odavama hinnaga maske. Ja see on ikkagi liiga kallis inimestele."

Grossi poodides maksab üks mask 58 senti, mõnes apteegis veel 10 senti. Maskid on ühekordsed, ehk pärast poeskäiku tuleb mask ettevaatlikult peast võtta ja minema visata. Järgmine kord poodi minnes peaks ette panema juba uue maski.

Jaak Aab ütles, et kuna pakkumine lähinädalatel kasvab, siis loodetavasti langevad ka maskide hinnad. Raigo Mölder seda ei usu.

"Tarnijad pakuvad, et võtame kolm või neli senti sealt maha. See tegelikult on inimesele endiselt väga kallis ja me näeme, et see on väga suur koormus inimestele," sõnas Mölder.

Maskide odavnemist ei ennusta ka AS Magnumi juhatuse esimees Ahti Kallikorm. Magnum on Eestisse toonud seitse miljonit maski ja üle poole neist on tänaseks maha müüdud.

"Kuna need maskid on enamuses pärit Hiinast ja Hiina toodab maske kogu maailmale, eriti Ameerikale, kes on praegu tõsises koroonakriisis, siis Hiinas hinnad on pisut isegi tõusutrendis, kuna nõudlus on niivõrd suur," sõnas Kallikorm.

Küll aga ütleb Kallikorm, et kriisi alguses tekkinud segadus hakkab turult kaduma. Tarneahelad on paika loksunud ja kel raha on, see saab maskid Hiinast kätte. Sama ütleb ka Tamro Eesti tegevjuht Tanel Kuusmann.

"Pakkumine on kindlasti suurenenud. Meil on endal olemas piisav laovaru praegu maske ja on olemas ka sellised kindlad kokkulepitud tarnijad, kelle käest me saame neid laovarusid suurendada. Ja sellega seoses, mis on väga oluline, on see maskide kvaliteet," rääkis Kuusmann.

Erinevalt Raigo Mödrist usub Magnumi juht Ahti Kallikorm, et maskide kandmise peaks kohuslikuks tegema olenemata nende praegu krõbedast hinnast.

"Maski kohustuslikuks muutmine on ju ainus variant, kuidas lõdvendada liikumispiiranguid. Et inimesed lasta vabaks, siis nad peavad ju maske kandma. Piltlikult öeldes, et püsid justkui maski taga kodus," leiab Kallikorm.

Minister Jaak Aab aga rahustab, et kallist poemaski polegi tarvis osta: "Kõik maskid kõlbavad. Nii kirurgilised, FFP1, tavaline mask, näomask või ka isetehtud maskid."