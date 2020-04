Logistikapataljon eriolukorra tõttu õppusel midagi tegemata jätma ei pidanud

Logistikapataljoni ülesanne on kaitseväe üksuste varustamine ja muu logistiline tugi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kevadtormi tavapärasest väiksem mastaap tähendab, et ettevalmistavad ja toetavad tegevused ei ole nii ulatuslikud kui muidu. Logistikapataljoni enda äsja lõppenud õppus Draakon andis pataljoni ülema sõnul aga piisava võimaluse väljaõppeks vajalikke ülesandeid harjutada.

"Erinevus on Kevadtormiga võib-olla kõige suurem see, et Kevadtormil on reaalselt meil enda kliendid, meie manööverüksused, kellega me kokku puutume, kellele me varusid üle anname. Täna me teeme seda paljuski oma manöövrina ja lisaks ka reaalselt tagalapataljoniga 1. brigaadist selleks, et nendele tagada väljaõpe," selgitas logistikapataljoni ülem kolonelleitnant Argo Reidla.

Kolonelleitnant ütles, et midagi olulist eriolukorra tõttu tegemata ei jäänud. Et vältida kokkupuudet tsiviilkeskkonnas leviva viirusega, koonduti rohkem harjutusaladele nagu Kiltsi lennuväli ja Piirsalu mets. Valmis tuli olla nii vastase rünnakuks kui ka enda maastikul varjamiseks.

"Me tõime sisse ka sellise vastase tegevuse, kus osa meie kütusest õppuse käigus nn imiteeriti kui hävinud ja selle tõttu läksid kohe asendus- ja toetusringid peale," ütles Reidla.

Ta lisas, et logistikapataljon on valmis tegutsema läbi erinevate vedude ja operatsioonide ka tavapärasest väiksema ulatusega Kevadtormi õppusel.