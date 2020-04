Saksamaa palub Poolal piiriüleste töötajate reisipiiranguid leevendada

Mõlemad riigid on kehtestanud kahenädalase karantiini kõigile piiriületajatele, kuid Saksamaa leevendas piirangut piiriüleste töötajate osas. Poola seda veel teinud pole.

Meedia vahendatud kirjas palus Saksa valitsuses koostööd Poolaga koordineeriv Dietmar Woidke oma ametivennal piirangud üle vaadata.

"Arvan, et piiriülestel töötajatel peaks olema võimalus minna oma töökohale teisel pool piiri," vahendasid Woidke kirja ajaleht Märkische Oderzeitung ja Saksa uudisteagentuuri DPA.

Poola uudisteagentuuri PAP andmeil kandsid reedel umbes 100 mõlemale poole Rosowek-Rosowi piiripunkti kogunenud meeleavaldajad plakateid kirjaga "Laske meid tööle ilma karantiinita" ning palusid piirangute leevendamist.

Umbes samasuure osavõtjate arvuga meeleavaldused toimusid ka mitmes teises piirilinnas, kaasa arvatud Gubinis ja Gubenis ning Zgorzelecis ja Görlitzis.

"Saksamaa piirialadel asuvad haiglad on palganud suure hulga arste ja õdesid, kes ei saa tööl käia," ütles Marta Szuster, meeleavalduse Saksa poole organisaator.

Eurostati 2018. aasta andmetel oli suurim arv Euroopa liikmesriikide piiriülestest töötajatest 125 000 Poolas elavat inimest, kes töötavad Saksamaal.

Et julgustada Poola töötajaid Saksamaale jääma, on mõned piirkonnad pakkunud, et tasuvad igapäevaselt 40-65 eurot nende söögi ja majutuse eest.

Väiksem, kümnete osavõtjatega meeleavaldus toimus samuti reedel Poolas Chalupki külas, mis asub piiril Tšehhiga.

Poola peaministrilt Mateusz Morawieckilt küsiti piiriülese töötamise kohta sel nädalal toimunud Facebooki vestluses.

"See on lahendamiseks raske dilemma," ütles ta, selgitades, et teised elanikud on jälle mures riski pärast, mis tuleneb piiri taga olevast suuremast nakatunute arvust.

"Püüan leida head keskteed," lisas ta, öeldes, et on palunud kohalikel võimudel leida lahendusi, mis võimaldaksid piiriülest töötamist ilma karantiinita, kuid samas piisava isolatsiooniga selleks, et teised elanikud end turvaliselt tunneks.