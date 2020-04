Maailmas on koroonaviiruse tõttu surnud üle 200 000 inimese

Kokku on maailmas koroonaviirus tuvastatud enam kui 2 800 000 inimesel, vahendas BBC Johns Hopkinsi ülikooli andmeid.

COVID-19 on teadaolevalt levinud 210 riiki ja territooriumile. Viies riigis teatatud rohkem kui 20 000 surnust, kuigi viis, kuidas riigid nakatunuid kokku arvestavad, on erinev.

USA-s on viirus nõudnud rohkem kui 50 000 inimelu. Euroopas on viirus enim levinud Itaalias ja Hispaanias, aga ka näiteks Suurbritannias on tõusnud koroonaohvrite arv üle 20 000.