Aprilli alguses otsustas Norra valitsus, et spordi- ja kultuuriüritused on keelatud vähemalt 15. juunini. Nüüd otsustati, et rohkem kui 500 osalejaga üritused on keelatud vähemalt 1. septembrini.

Seda, kas vähema kui 500 osalejaga spordi- ja kultuuriüritused on lubatud, otsustatakse neljapäevaks, lubas valitsus.

Norra vajab praegu koroonaviirusega haiglaravi 114 inimest, see on madalaim number pärast 19. märtsi. Haigus- ja surmajuhtude numbreid pole laupäeval veel avaldatud, reedese seisuga oli kinnitatud 7463 haigus- ja 199 surmajuhtu.