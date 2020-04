Saarlased protestivad piirangute vastu

Saaremaal toimub protestiaktsioon praegu kehtiva range isolatsiooni vastu. Saarlased ei ole nõus sellega, et olukorras, kus koroonaviirus on hakanud taaanduma, võib mujal Eestis piiranguid lõdvendada, aga Saaremaal mitte.

Tegu on nii-nimetatud vaikse aktsiooniga, kus inimesed ei korralda mingeid suuri kogunemisi, vaid tullakse lihtsalt tänavale või istutakse oma maja ees pingil, vahendas "Aktuaalne kaamera".

ERR-i Saaremaa korrespondendi Margus Mulla sõnul arvavad saarlased, et Saaremaal pole enam olukord nii hull, et saarlaste eest peaks mandrit kaitsma.

Muld rääkis, et kõige tähtsamaks peetakse seda, et liikumist võimaldataks neil, kellel on Saaremaal kodu või ka suvekodu. Samas turiste saarele veel lubama ei peaks, leiavad meeleavaldajad.

Kell 12 ajal oli Kuressaare keskväljakul alla kümne "vaikse protestija".