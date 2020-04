Lutsar rääkis, et on tõstatanud Saaremaa küsimuse ka teadusnõukojas ja valitsuse ees.

"Ma olen küsinud, et keda me kelle eest kaitseme. Pigem me kaitseme saarlasi selle eest, et mandrilt ei toodaks uuesti viirust sisse. Aga kindlasti mingit leevendust, mitte ainult Saaremaal, aga kogu Eestis, on teadusnõukogu juba soovitanud," lausus Lutsar.

Saatejuht Priit Kuusk küsis Lutsari käest, millal saab anda hinnanguid Rootsi valitud koroonastrateegiale. Lutsar vastas, et mitte enne aasta möödumist.

"Me ei saa seda praegu kuidagi ütelda, kas Rootsi tegi õige või vale valiku. Liiga vähe aega on olnud nende numbrite hindamiseks. Sõltub sellest, kas tuleb teine laine ja kuidas siis teine laine kulgeb," rääkis Lutsar.

Rääkides maskide kandmisest, ütles Lutsar, et ta ei poolda selle kohustuslikuks tegemist, aga tema arvates võiks maskikandmisest saada sotsiaalne norm.

"Sõltumata koroonaviirusest, võiks respiratoorsete nakkuste perioodil kinnistes ruumides saada maskid sotsiaalseks normiks. Me peaksime inimesi, kes maske kannavad pigem positiivselt vaatama, kui neid kõõritama," lausus Lutsar.

Eelmisel nädalal ERR-ile antud intervjuus ütles Lutsar, et maskide kandmise tõhususe taga on nõrk teaduspõhisus, aga neid võiks ikkagi kanda.