"Samost ja Sildam": väljumisstrateegia peaks andma rohkem selgust

Ajakirjanikud Anvar Samost ja Toomas Sildam ütlesid Vikerraadio saates "Samost ja Sildam", et valitsuse koostatud eriolukorrast väljumise strateegias oleks põhjendatud avaldada ka kuupäevad. See on ajakirjanike sõnul vajalik, sest avalikkus on piirangute lõdvendamise osas üsnagi teadmatuses. Samost lisas, et see ei ole ajakirjanike kius valitsuse suhtes.

Samost ja Sildam rääkisid, et kolmapäevase seisuga on olemas tööversioon dokumendist, kuidas Eesti riik hakkab eriolukorra käigus kehtestatud piiranguid maha võtma.

Samosti sõnul tehti seda dokumenti rohkem kui mitu nädalat ja lõpliku kuju sai see esmaspäeva õhtul kell 22 ja sel hetkel oli dokumendil kaks korda rohkem lehekülgi ning olid ka kuupäevad.

Siseminister Mart Helme ütles eelmisel nädalal, et avalikkusega jagatud väljusmisstrateegiasse ei pandud sisse kuupäevi, sest siis hakkaks avalikkus nendest kinni ja need hakkaksid n-ö oma elu elama.

Samost selgitas, et ajakirjanike jaoks on väljumisstrateegia kuupäevad olulised seetõttu, et nii erandlikus olukorras on kogu informatsiooni jagamine avalikkusega põhjendatud ja proportsionaalne.

"Kui riigiametnikud, riigikantseleid töörühm ja valitsus liikmed on koostanud niivõrd olulises küsimuses mingi töödokumendi või kava, siis oleks proportsionaalne eeldada, et sellise suure mõjuga dokument on avalikkusele kättesaadav. Ma saan aru, et alati võib olla igasuguseid märkmeid, kõik dokumendid ei saa olla avalikud, aga antud juhul mulle tundub, et need eeldused väga hästi ei taha kehtida," rääkis Samost.

"Ärgem unusta, et Eesti on eriolukorras ja väga suur võim on selle eriolukorra komisjoni juhil, ehk peaminister Jüri Ratase käes," lisas Samost.

Samost rääkis, et kui ta vaatab strateegias ära toodud tingimusi või mõõdikuid piirangute leevendamiseks, siis talle tundub, et enamik neist on praeguseks juba täidetud.

"Lihtsalt praegu on meil keskmisest suurem teadmatus selles suhtes, millal need asjad võiksid aset leida. Teine asi, miks see kuupäevade küsimus tundub ikkagi avaliku huvi pälviv, on see, et see oli ka kaks päeva valitsuses põhiliseks vaidlusküsimuseks," lausus Samost.

Sildam märkis samas omaltpoolt, et Ratas arvestab ka sellega, mida koalitsioonipartnerid ütlevad. "Kui üks koalitsioonipartner, ehk EKRE esimees Mart Helme ütleb, et siia ei tule kuupäevi, siis lõpuks Jüri Ratas andis alla ja neid kuupäevi ei ole siin," lausus ta.

Samosti sõnul ei peaks huvi kuupäevade vastu võtma ajakirjanduse norimisena valitsuse kallal. "Ma arvan, et Eesti valitsus on üsna õigeaegselt ja põhjendatult selle väljumiskava koostanud. See on ikkagi parem, kui väljumiskava puudumine ja osutab ikkagi mingitele prioriteetidele," märkis Samost.

Sildami sõnul on selle väljusmiskava kõige suurem probleem see, et inimesed ootasid vastuseid ja selgust ning seda kava ei paku.

Sildam rääkis, et tema toetaks seda, et peaminister Jüri Ratas võiks minna riigikogu ette ja erakorralisel istungil võimalikult detailselt väljumisstrateegiast rääkida.

Esimeste piirangute lõdvendamistega tuleb valitsus välja ilmselt tuleval nädalal. Otsus tehakse kaubanduskeskuste ja ka Saaremaa olukorra suhtes.