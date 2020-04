Maist naastrehvidega enam sõita ei tohi

Tulevast reedest peavad sõidukitel naastrehvide asemel all olema suverehvid. Politsei vaatab iga rikkumist eraldi ning kontrollib, kas rehvide vahetamata jätmine on olnud põhjendatud.

Suverehvidele ülemineku aeg on Eestis paindlik. Majandusministri 2011. aasta määruse järgi tohib naastrehve sõidukil kasutada alates 15. oktoobrist kuni 31. märtsini, kuid talviste teeolude tõttu 30 aprillini. Märtsi lõpus teataski maanteeamet, et naastrehvide vahetamisega ei pea kiirustama, kuna aprillis võib temperatuur langeda miinuskraadideni, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Tallinna kesklinna politseijaoskonna välijuht Erik Jõesaar ütles, et üldjuhul politsei kohe pärast 1. maid naastrehvide tõttu trahvi ei tee, vaid soovitab rehvid vahetada.

"Seoses eriolukorraga me vaatame iga olukorda erinevalt, sest on arusaadav, et osad inimesed on määratud karantiini või on mingid muud põhjused seoses selle haigusega, miks nad ei ole jõudnud rehve veel vahetada," selgitas Jõesaar.

Eriolukord ei tähenda, et rehve ei peaks vahetama, sest need, kes pole karantiinis, saavad rehvivahetusse minna. Jõesaare sõnul on politseil võimalik kontrollida, kas rehvid on tõepoolest vahetamata näiteks seetõttu, et inimene on olnud karantiinis.

"Kõik inimesed, kes on määratud karantiini, on ka sisse kantud meie andmebaasi selleks, et me saaksime kontrollida, kas inimesed järgivad karantiinireeglitest kinnipidamist. Seega saame seda ka jälgida rehvivahetuse puhul," ütles ta.

Politsei kutsub autoomanikke esimesel võimalusel rehve vahetama. Sooja ilmaga on Jõesaare sõnul suverehvide pidavus parem ja sõit ohutum.

Tallinna abilinnapea Kalle Klandorf ütles, et naastrehvidega sõit tõstab õhku tolmu ja kulutab teid.

"Tolmuosakesi me oleme mõõtnud ja need on suhteliselt kõrge piiri peal vaatamata sellele, et me kogu aeg puhastame. Me pole ükski aasta nii palju vett lasknud tänavatele kui sel aastal. Peseme iga päev tänavaid veega ja kui naelrehv sealt üle sõidab, siis õige pea on see tolm sealt uuesti üleval," rääkis Klandorf.

Tema hinnangul on viimased soojad talved näidanud, et naastrehvidega pole põhjust sõita mai alguseni.

"Ilmselt majandus- ja kommunikatsiooniministeerium peaks selle määruse üle vaatama, sest meie kliima on juba selle kümne aastaga muutunud sellest ajast, kui see määrus tuli," ütles ta.

Klandorfi sõnul tuleks inimestele anda selgelt teada, milliste rehvidega kui kaua sõita võib.