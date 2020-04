Tallinn alustas teetöid ja kevadkoristust ning kirub naastrehve

Kommunaalamet hindab Tallinna teede kevadist olukorda heaks, sest suurt teekatete lagunemist pole näha. Asfalditehas on teeaukude parandamisega juba alustanud, samuti kevadkoristusega. Linnavõimu aga häirib maanteeameti soovitus naastrehvide vahetamisega mitte kiirustada, sest linna hinnangul on naastrehvid peamised asfaltkatte lõhkujad.

Lume- ja pakasevaba talv ning liikumispiirangud on märtsis ja aprillis tekitanud olukorra, kus linn on ideaalselt tühjade tänavatega koristus- ja remonditööde jaoks. Tallinn alustas igakevadise teeaukude lappimisega 19. märtsil. Kuivõrd suvise asfaltbetoonsegu kasutamine nõuab vähemalt viit soojakraadi, siis iga päev pole auke lappida saanud.

Märtsis alustati Tallinnas ka tänavate freesimis- ja asfalteerimistöödega, millega tegeleb viis brigaadi, ütles ERR-ile keskkonna- ja kommunaalameti juhataja asetäitja Tarmo Sulg.

Praegu toimuvad hooldusremonttööd ehk freesimine ja asfalteerimine peamiselt Lasnamäel – Mustakivi teel, Laagna teel ja Peterburi teel. Lähiajal on plaanis alustada Punase tänava, Smuuli tee ja Narva maantee asfalteerimisega. Olenevalt ilmastikutingimustest planeeritakse töödega alustada ka teistes linnaosades, ütles Sulg.

Suuremad rekonstrueerimistööd on praegu käimas Koidu, Tedre, Tähetorni ja Teelise tänaval.

Sule sõnul on liiklust tõesti vähem ja see kindlasti lihtsustab remonttööde tegemist päevasel ajal.

Käesoleva aasta suurimad teetööd seisavad veel ees. Kavas on rekonstrueerida J. Poska tänav Vesivärava tänavast kuni Narva maanteeni, rajada Pirita teele Pirita suunal Lauluväljaku juurest kuni Rummu teeni ühistranspordirada, rekonstrueerida Viljandi maantee (Liivametsa teest kuni Pärnu maanteeni) ning teha taasturemont kesklinnas Roosikrantsi tänaval.

Tallinna linna 2020. aasta eelarves on teede ehituseks (ilma välisrahastuseta) eraldatud 21,7 miljonit eurot. Hooldusremonttöödeks on eelarves 8,4 miljonit eurot.

Naastrehvid ajavad linnavõimu närvi

Sule sõnul võib tänavusel kevadel hinnata Tallinna teede ja tänavate seisukorda heaks. "Möödunud talveperioodil intensiivset ja pikaajalist teekatete lagunemist õnneks ei esinenud," märkis ta.

Samas tähendas lumevaba talv, et naastrehvid on teekatteid isukalt õhemaks lihvinud. See tähendab ja suuremat tolmukogust nii maas kui õhus.

"Soovitame järgmiseks talveks soetada lamellrehvid," märkis Sulg.

Sama soovitusega esines kolmapäeval ka abilinnapea Kalle Klandorf. "See on tohutu kogus saasta, mida kogume naelrehvide tõttu, 200 kuni 300 veokikasti puru aastas. Vastupidiselt maanteeametile ütlen, et kui teil metsa vahele sõitu pole, siis vahetage rehvid ära," lausus Klandorf.

Sama üleskutse saabus kolmapäeval ka linnavalitsuselt. "Seni, kuni jätkub naastrehvide kasutamine, toodetakse linnaruumi pidevalt peentolmu juurde, mistõttu vaatamata koristustöödele ei ole võimalik tolmuvaba linnakeskkonda tagada. Tallinn kutsub üles autoomanikke, kes praegu kodus viibivad, talverehve ära vahetama," öeldi pressiteate vahendusel.

Linnavalitsuse teatel tehaksegi lõplik tänavakoristus alles siis, kui lõppeb naastrehvide kasutusaeg.

Maanteeamet teatas möödunud nädalal, et kuigi naastrehvide kasutamise aeg lõppeb märtsiga, siis tänavu politsei kellelegi aprillis selle eest trahvi ei tee ning mõistlik oleks suverehvide allapanekuga oodata.

Koristustöödega alustati varem ja karmimalt

Eriolukorra tõttu alustati tänavu Tallinnas puhastustöid planeeritust varem, lisaks on puhastusgraafikud mitmekordistunud, et aidata kaasa tolmu ja viiruse leviku tõkestamisele, teatas linnavalitsus.

Klandorfi sõnul on suurenenud tähelepanu all bussiootepaviljonid, kus tavapärasest võib olla rohkem inimesi.

"Selleks on Tallinn oma koostööpartneritele andnud korralduse pesta bussiootepaviljonide pinke vähemalt üks kord päevas. Tallinna lepingupartner JCDecaux, kes omab osasid bussipaviljone, on juba ühe puhastusringi kõikidele paviljonidele peale teinud. Niisamuti jätkub Tallinna Linnatranspordi ASi ja transpordiameti hallatavate trammi- ja bussipeatuste pesu," rääkis Klandorf.

Abilinnapea sõnul on erimeetmetena võetud ette Tallinna parkides asuvad pingid, mida pestakse survepesuga. Lisaks pööratakse tähelepanu parkides lendprahi koristamisele. Linnaosad said ülesandeks kiirendada sisekvartaalsete tänavate puhastamist.

Puhastustöid tehakse sõiduteedelt, kõnniteedelt, jalgratta- ja jalgteedelt, parklatest. Enne kui hakatakse tänavaid veega pesema, peab rentslitest eemaldama paakunud mustuse, vastasel juhul tekitavad koristustööd juurde hulgaliselt lenduvat tänavatolmu, teatas linnavalitsus.

Koristustöid teevad kuus tänavapesuautot ja 31 käsitööbrigaadi. Möödunud nädala seisuga oli kokku kogutud ligikaudu 2000 tonni pühkmeid.

Kui ootamatu lumi või miinuskraadid töid ei takista, lõppevad kevadised koristustööd pealinnas aprillikuu lõpuks.