Muutliku ilma tõttu ei maksa rehvivahetusega veel kiirustada

Kui heade ilmaoludega aastatel on reegliks, et naastrehvidega võib sõita 31. märtsini siis tänavu ei maksa politsei sõnul kiirustada nende vahetamisega ja autol võivad naastrehvid olla veel ka aprillis.

Eesti kevad on muutlik ja ilus ilm võib kiiresti asenduda talviste oludega. Politsei sõnul tohib seetõttu naastrehve kasutada ka aprillis, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Tegelikult suverehvidele ülemineku aeg on tehtud Eestis paindlikuks. Ööpäeva temperatuur kõigub ikkagi 10 kraadi ümber - meil võib olla päeval +6 ja öösel -6 - ja see liikluses varahommikustel teedel on ikkagi väga ohtlik. Me ei soovita juba sellepärast naastrehvide vahetamisega kiirustada," selgitas PPA ennetuse ja süüteomenetluse büroo juhtivkorrakaitseametnik Sirle Loigo.

Suverehve on lubatud seaduse järgi kasutada juba märtsi algusest. Haapsalus asuva Uuemõisa Autokeskuse juhataja Jaan Melsas ütles, et suurt tormijooksu rehvivahetusse, nagu juhtub sügiseti, pole praegu märgata olnud. Klientide huvi sõltub ilmaprognoosist.

"Praegu ei ole veel eriti aktiivselt rehvivahetus toimima hakanud. Kui eelmise nädala algul oli juba päris aktiivne periood, siis ilmaprognoos lõi need graafikud vähe sassi ja oli äraütlemisi," rääkis Melsas.

Ka Melsas leidis, et kevadel pole mõtet rehvivahetusega kiirustada. Sirle Loigo toonitas, et muutlikes oludes ei taga ohutust ainult rehvid. Vaja on, et juht arvestaks ka teeoludega ja valiks vastava sõidukiiruse.