Jaekettide e-poodide järjekorrad on lühenenud. Ühest küljest on paranenud nende komplekteerimisvõimekus, teisalt aga on inimesed ka järjest enam pärispoodidesse tagasi pöördunud. E-poest toiduostmine on aga vaatamata sellele tulnud, et jääda, on kaupmehed kindlad.

Kui veel mõni nädal tagasi oli tallinlaste seas üldlevinud spordialaks südaöine vabanevate e-poe kojutarnete aegade jahtimine, lootuses nädala jooksul üldse aeg saada, siis viimastel päevadel on olukord õgvemaks läinud: päeva esimeses pooles võib hea õnne korral juba samaks õhtuks tarneaja saada.

Sama tendentsi on täheldanud pea kõik jaeketid.

Coop pakub toidukapi ja kullerveo teenust Tallinnas ja selle lähivaldades ning Pärnus. Ettevõtte e-kaubanduse mahud on viimaste nädalatega mitu korda kasvanud, viimastel päevadel on kasv aga rahunenud.

"Alates eelmise nädala lõpust on näha kergelt sellist tellimuste kasvu aeglustumist. Otseselt tellimuse maht ei ole langenud, aga kasv on rahunenud," kommenteeris Coopi e-kaubanduse juht Mait Mäesalu. "Eelmine nädal veel ei saanud samaks päevaks. Tänase seisuga oli nii, et täna õhtuks oli juba võimalik saada. Ja järgmiseks päevaks kindlasti saab hetkel."

Ettevõte ise näeb põhjust koolivaheajas.

"Koolivaheaeg on alati olnud trend e-kaubanduses, et kuna me oleme Tallinnas, siis inimesed ikkagi liiguvad linnast välja," ütles Mäesalu.

Ka Coopi füüsilistes kauplustes on märgata klientuuri kasvu, sedagi seostab ettevõte esialgu koolivaheaja lõppemisega.

Samas on kasvanud ka Coopi võimekus e-poe kliente teenindada: töös on rohkem kullerautosid, varasemale 50 kullerile on juurde värvatud 25-30 lisainimest.

"Eks mingil määral on pakkumine hakanud nõudlusele järele ka jõudma. Porbleem pole see, et me ei leiaks neid inimesi, vaid probleem on see, et me suudaks ka koolitada neid inimesi. E-kaubandus kindlasti ei olnud valmis selliseks nõudluse kasvuks, aga see kindlasti on olnud väga hea õppetund," ütleb ta.

Vaatamata eriolukorra hüppelisele kasvule, on e-kaubanduse maht siiski pisku tavalise poeskäimise kõrval.

Kogu Coopi e-kaubanduse maht on võrreldav umbes ühe suure Maksimarketi käibega ehk see moodustab umbes pool protsenti kogu käibest.

Ettevõte usub, et ka pärast eriolukorra lõppu jääb e-poest ostmine paljudele uueks normiks ehk nõudluse kahanemist Coop ei pelga.

"Sellele tasemele, nagu enne oli, kindlasti ei kuku. Väga paljud inimesed on saanud võib-olla esmase e-kaubanduse kogemuse – ma loodan, et positiivse – aga inimesed on näinud uut tüüpi kaubandust," ütles Mäesalu.

Ka Maxima e-poe tööd korraldav Barbora on täheldanud nõudluse stabiliseerumist.

"Näeme, et ostjate nõudlus on jätkuvalt kõrge, kuid võrreldes kuu aja taguse hüppelise kasvuga on see stabiliseerunud," kommenteeris Barbora.ee müügi- ja turundusjuht Kirke Pentikäinen.

Ettevõte kasvatas eriolukorras oma komplekteerijate arvu ligi neljakordseks, ka kojuveovõimekus on mitmekordistunud.

"Kui varemalt olid tellimisajad mitme päeva pikkused, siis täna saab ostja Barbora e-poes ostukorvi koostades valida sobiva tarneaja reeglina juba ka samaks päevaks ja kindlasti järgmiseks-ülejärgmiseks päevaks," ütles Pentikäinen.

Selver näeb aina enam ostjaid ka poes

Kui Selveri e-kaubanduse käive vastas enne eriolukorda umbes ühe füüsilise kaupluse käibele, siis nüüdseks on see mitmekordistunud.

"Kogu olukord on sundinud täielikult üle vaatama oma senise e-poe ärimudeli," tõdes Selveri kommunikatsioonijuht Rivo Veski.

Kui varem komplekteeriti kogu e-poe sortiment spetsiaalses Järve Selveri taha ehitatud laos, siis eriolukorra tingimustes jäi sellest väheks. Nii muutusid e-poe komplekteerimiskeskusteks ka Pelgulinna, T1 ja Järve Selver Tallinnas, Anne Selver Tartus ja Suurejõe Selver Pärnus.

Kui seni viidi ka pärnakatest tellijatele kaup kohale Tallinnast, siis alates teisipäevast komplekteeritakse needki tellimused Pärnus kohapeal.

See on võimaldanud teenindusaegu lühendada, nii et Tallinnas saab tellimused kätte juba sama päeva õhtuks, Pärnu- ja Tartumaal on ooteaeg veel pisut pikem.

"E-poe tellimuste hulk on enam kui kolmekordistunud," ütles Veski.

Siiski on see veel üsna marginaalne, moodustades, sõltuvalt päevast, 5-10 protsenti kogu käibest.

Ettevõte on laiendanud oma e-poe komplekteerimiskohti ja võimekust, värvates juurde uusi töötajaid.

"Me alustasime e-poe laos 80 töötajaga, nüüd on number kolmekohaline ja pigem kahekordistunud," ütles Selveri kommunikatsioonijuht Rivo Veski.

Lisaks oma müügipersonali ümbersuunamisele on värvatud ka ajutist ja renditööjõudu.

"Praegu käib pidev töölepingute vormistamine, inimeste koolitamine," ütles Veski.

Siiski on ka Selver täheldanud, et inimesed on hakanud viimastel päevadel aina enam ise poes käima.

Kuid e-poe populaarsus on ilmselt võrreldaval tasemel jätkumas ka pärast eriolukorda, on ettevõte kindel.