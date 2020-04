Kevadtormil valmistuvad üksused algavateks kaitselahinguteks

Eriolukorrast tingitult toimub sel aastal kaitseväe traditsiooniline suurõppus Kevadtorm väiksemas mahus, vahendas "Aktuaalne kaamera".



Tavapärase 10 000 võitleja asemel osaleb õppusel 3200 inimest.

Kaitseväe keskpolügoonil korraldatav õppus on jaotatud kahte ossa. Kuni neljapäevani toimub väliõppus, kus mängitakse läbi taktikaline olukord. 1.-8. maini toimuvate lahinglaskmiste käigus treenitakse jalaväe- ja lahingutoetusüksuste koostööd.

Kevadtormi väliõppuse juhi Tarmo Luhaääre sõnul mai keskel reservi minevate ajateenijate kaitsevalmidus õppuse väiksema mahu tõttu ei kannata.



"Kevadtormi taktikalisi tegevusi see ei mõjuta, sest tegutsevad ikka kaks brigaadi ja alati on olnud fookuses ajateenijate baasil üksused, nemad saavad kokku harjutatud, et olla valmis reservteenistuseks," rääkis Luhaäär.

"Kui eriolukord algas olid nad omandanud kõik teoreetilised teadmised. Nüüd on see koht, kus nad saavad kõike seda, mis nad varem õppisid, praktikas rakendada ehk siis tulevased reservjuhid saavad juhtida oma üksusi. Tulevased reserväelased saavad teha seda, milleks nad on aasta aega treeninud," lisas ta.

Sel nädalal algab õppustel aktiivsete lahingute faas, kus kaitsvaid tegevusi harjutavad 2. jalaväebrigaadi alluvuses olevad üksused ning nende vastase rollis on 1. jalaväebrigaad koos liitlaste lahingugrupiga.

"Ma usun, et väljaõpe Kevadtormiks on olnud piisav. Ise tunnen ennast kindlalt, et eelseisev katsumus ei ole üle jõu käiv," ütles kapral Johan Tõugjas.

Õppus on jaotatud kahte peamisse etappi. 25.–30. aprillini toimub väliõppus, mille käigus mängitakse läbi etteantud taktikaline olukord ning 1.–8. maini toimuvad keskpolügoonil üksuste lahinglaskmised, kus treenitakse peamiselt jalaväe- ja lahingutoetusüksuste koostööd reaalses lahinguolukorras.

Peale liitlaste ning 1. ja 2. jalaväebrigaadi allüksuste osalevad Kevadtormil ka küberväejuhatus, õhuvägi ja sõjaväepolitsei.

Kevadtorm on Eesti kaitseväe iga-aastane kevadine lahingõppus. Esimene Kevadtormi õppus peeti 2003. aastal Lääne-Virumaal. Eelmisel aastal toimus õppus Kevadtorm 29. aprillist 17. maini Lääne-Virumaal, Ida-Virumaal, Harju- ning Jõgevamaal.