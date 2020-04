Putin lükkas koroonaviiruse tõttu edasi 9. mai võiduparaadi

Venemaa president Vladimir Putin ütles neljapäeval, et lükkab koroonaviiruse epideemia tõttu edasi tänavu eriti suurejoonelisena kavandatud iga-aastase 9. mai võidupühaparaadi Moskva Punasel väljakul.

"Riskid, mis on seotud oma haripunkti mitte veel saavutanud epideemiaga, on äärmiselt kõrged," lausus Putin. "See ei anna mulle õigust alustada praegu valmistumist paraadiks ja muudeks võidu 75. aastapäeva massiüritusteks."

"Praegu on meie ees, ütleme otse, raske valik. 9. mai on meile püha kuupäev ja püha on ka iga inimese elu," märkis ta nõupidamisel julgeoleku nõukogu liikmetega.

President lubas, et nii paraad kui nõndanimetatud Surematu polgu marss toimuvad sel aastal igal juhul, ning tegi jõuametkondade juhtidele ülesandeks muuta paraadiks ja muudeks üritusteks valmistumise ajakava.

"Mõistan, et kõigi jaoks on just 9. mai võidupäev," ütles Putin. "Seda kuupäeva pole võimalik ära jätta või edasi lükata." tõdes ta kutsudes kangelasi austama sel päeval pereringis.

"Me sunnime taganema selle ohu, millega täna silmitsi seisame, ning viime kindlasti läbi kõik 9. maiks kavandatud üritused," märkis president, lubades, et see juhtub kindlasti sel aastal.