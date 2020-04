Indrek Saar: igal nädalal ootame nagu kuldmune valitsuse käest sõnumeid

Saatejuht Andres Kuusk küsis Saarelt kommentaari valitsuse otsustele leevendada piirnaguid Saaremaal, aga jätta saared siiski lukku, lubades vaid erilubadega saarte ja mandri vahel liikuda.

"Loomulikult on nende õigustatud ootus, et nad saaksid mingi selgema perspektiivi, mis kuupäeval, milliseid leevendusi võiks oodata, aga seda täna ju tegelikult ei tulnud. Öeldi, et no anname teile mõned load juurde ja mõned teenused võite lahti teha, aga mis saab veidigi pikemas perspektiivis, seda teadmist ju tegelikult siiamaani ei ole," lausus Saar.

Eriolukorra juht Jüri Ratas otsustas väljastada saartele liikumiseks eriload, mis jagunevad iga päev nii: Saaremaale 25 eriluba, Muhu saarele ja Manijale viis, Hiiumaale 20 ning Kihnule, Ruhnule ja Vormsile kümme eriluba. Eriluba kehtib üks kord edasi-tagasi sõitmiseks.

Saare sõnul saab see erilubade väljastamise otsustamine olema paras pähkel.

Ta kommenteeris ka valitsuse otsust selle kohta, et mais ja juunis Eestis avalikke üritusi ei toimu ning kuni septembrini ei toimu ka ühtegi suurüritust. Suurürituse määratluse fikseerib valitsus aga alles maikuus.

"Mis on massiüritused, seda me alles hakkame maikuus otsustama, selle asemel, et anda mingi selge signaal, et arvestage sellega, et kõik üritused, mis on rohkem kui 1000 inimest, need kindlasti enne 1. septembrit ei toimu. Tehke oma plaanid ringi. Selle asemel me hakkame iga nädal ootama nagu kuldmune valitsuse käest, et mida siis nüüd sealt poetatakse," sõnas Saar.

Saare sõnul peaks koroonaviiruse omapärast tingituna hakata tegema otsuseid kahenädalase intervalliga.

"1. mail me teeme seda, 15. mail me teeme seda. 29. mail me teeme seda. Loomulikult on se alati juhul, kui midagi väga hullu ei juhtu ja prognoosid ei lähe vastassuunas. Aga anda mingi kindlus ja selgus sellest, milleks me hakkame valmistuma. Seda selles kavas paraku ei ole. Samamoodi see kava ei ütle meile seda, et kuhu me siit jõuame, kui need piirangutega, nüüd saab asi ühele poole ja me jõuame sellesse nii-öelda kolmandasse etappi," lisas Saar.