Kui Tallinn soovib, et riik kehtestaks taksojuhtidele ületöötamise vältimiseks sõidu- ja puhkeaja nõuded ning maksimaalse ööpäevase sõiduaja, siis MKM leiab, et see pole tekkivate kulude tõttu mõistlik.

Tallinna abilinnapea Andrei Novikov palub majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile (MKM) saadetud kirjas lisaks kaaluda analoogselt bussi- ja raskeveokite juhtide sõiduaja piirangutele taksoveol sõidumeeriku kasutamise kohustuslikuks muutmist. Infoühiskonna teenuse platvormide, nagu Bolt või Yandex, puhul peaks aga Novikovi hinnangul kehtesatama kohustuse kontrollida juhi sõiduaega.

Sõidu- ja puhkeaja nõuded ning maksimaalse sõiduaja peaks Tallinna linna hinnangul kehtestama kuue kuni üheksa istekohaga sõiduautode juhtidele taksoveo teenuse osutamisel.

Linn ei saa ise piiranguid kehtestada platvormitaksodele, samuti ei saa omavalitsus sekkuda taksojuhtide ettevõtlusvabadusse. Linavalitsuse hinnangul aga seavad väsinud taksojuhid kaasliiklejate elu ja tervise ohtu.

Novikov märkis, et Tallinna korrakaitseametnikud on täheldanud, et tihtilugu teevad taksojuhid väga pikki päevi, on väsinud ja ületöötanud. Harukordne ei ole parkiv taksojuht, kes autos magab.

"Pole välistatud, et ületöötamisest tingitud väsimuse tõttu võib juhi tähelepanu liikluses osalemisel hajuda (näiteks magama jääda)," kirjutas Novikov.

Eriti murettekitav on linnavalitsuse hinnangul olukord platvormipõhist taksoveo teenust osutavate juhtidega.

Munitsipaalpolitsei on 2020. aasta alguse seisuga väljastanud Tallinnas 4038 taksoveoluba, 2215 sõidukikaarti ja 2725 juhi teenindajakaarti.

MKM: kulu oleks liiga suur

MKM-i asekantsler Ahti Kuninga hinnangul ei ole taksomeerikute ning töö- ja puhkeaja kohustuslikuks muutmine praegu mõistlik.

Sõidukite sõidumeerikutega varustamine on MKM-i hinnangul "ilmselgelt keerukas ja ka kulukas", märkis Kuningas. Sõidumeerikute paigaldajate hinnangul tähendaks see keskmiselt ligikaudu 1300 eurot kulu ühe sõiduki kohta, millele lisanduvad süsteemi edasise haldamisega kaasnevad kulud.

Samuti tähendaks sellise nõude sisseviimine mitmete uute regulatsioonide loomist ja kehtestamist, mis suurendab nii asutuste kui ka ettevõtjate koormust, leidis Kuningas vastuses Novikovile.

"Eeltoodut arvestades ei pea majandus- ja kommunikatsiooniministeerium hetkel mõistlikuks taksonduses sõidumeeriku ning töö- ja puhkeaja nõuete kehtestamist," märkis Kuningas.

MKM-i andmetel on 22. aprilli seisuga Tallinnas oma tegevuspiirkonnaks märkinud 1641 taksoveo tegevusloa, 3575 takso sõidukikaardi ja 6422 teenindajakaardi omanikku.

Üle Eesti on sama kuupäeva seisuga 5335 kehtivat taksoveo sõidukikaarti ja 12 839 teenindajakaarti.