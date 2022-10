MKM-i uueks kantsleriks saab Ahti Kuningas

"Meie Kristjan Järvaniga oleme teinud riigisekretärile ettepaneku Ahti Kuninga osas, et tippjuhtide valikukomisjon võiks anda oma soovituse," ütles Sikkut esmaspäeval ERR-ile.

Kõrgemate riigiametnike ametissemääramisel peab andma oma arvamuse riigikantselei juures tegutsev tippjuhtide valikukomisjon ning kantsleri kinnitab ametisse valitsus.

MKM-i kantsleri koht vabanes juba 9. mail, kui senine kantsler Ando Leppiman asus tööle Eesti Varude Keskuse juhatuse esimehena.

Uue kantslerikandidaadi esitamisel pidid üksmeelele jõudma mõlemad samas ministeeriumis töötavad ministrid. Sikkut on sotsiaaldemokraat, Järvan Isamaa liige.

Kuningas alustas tänases majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis tööd juba 1999. aastal. Alates 2015. aastast on ta töötanud ministeeriumi transpordi asekantsleri kohal, enne seda oli ta majandusarengu asekantsler.

Kuningas on RB Raili, Tallinna Sadama, Operaili ja Estonian Airi nõukogu liige.

Delfi kirjutas esmaspäeval, et Kuningas on olnud mitme olulise protsessi juures ning teda peetakse mõnelgi puhul nende arhitektiks ning toob näitena välja Estonian Airi pankroti, Nordica koduturul mittelendamise ja X-fly loomise otsused. Tema kontrolli all on ka hilinev Rail Balticu ehitus.