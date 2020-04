Rahandusminister Helme ütles neljapäeval valitsuse pressikonverentsil, et otsust Tallinkile 150 miljoni euro suuruse laenu andmise osas veel vastu võetud ei ole.

"Tallink on teinud KredExi kaudu taotluse. Täna, neljapäeval peks välja minema KredExi vastus. Olen tingimustega tutvunud, need on mõistlikud. Laenul on tagatised, aga ma ei saa avaldada neid enne, kui oleme saatnud need Tallinkile. Edasi jõuame läbirääkimiste vooru, kus Tallink vastab, mida nad sinna tahavad juurde panna või ära võtta. Ma usun, et me oleme nädala pärast valmis seda valitsuses arutama," selgitas Helme.

Peaminister Ratas lisas, et kui rääkida Tallinkist, siis loodab valitsus otsuste tegemiseni jõuda järgmise nädala neljapäeva valitsuse istungil.

"Riigi vaatest on tagatiste teema oluline, aga teisalt on oluline ka see, et ettevõte peaks vähemalt järgmise suve alguseni vastu, kui algab nende jaoks kõrghooaeg," sõnas Ratas.

Valitsus on varasemalt kokku leppinud, et toetus- või laenusummad, mis ületavad kümmet miljonit eurot, peavad tulema valitsuses otsustamisele. Tallink Grupp on esitanud taotluse riigilt 150 miljoni eurose likviidsuslaenu saamiseks.