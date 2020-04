Peaminister ja eriolukorra juht Jüri Ratas alustas neljapäevast valitsuse istungit tõdemusega, et oleme "väga tõsiselt uues etapis sees". Ta lisas, et uus üleskutse ja katussõnum võiks edaspidiseks ühiskonnale olla "püsime terved!".

"Püsime terved tähendab, et me oleme ettevaatlikud. Et meil kõigil on endal suur vastutustunne ja see aitab kaasa sellele, et me suudame teha ennetavalt kõik, et teist lainet, kui see peaks tulema, et seda leevendada. Püsime terved, 2+2 ja peseme käsi. See on see, millega saab edasi minna," sõnas Ratas.

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 1563 koroonaviiruse testi, millest 23 ehk 1,5 protsenti osutusid positiivseks. Märgatavalt vähenes haiglaravi vajajate arv: kui kolmapäeval oli neid 89, siis neljapäeval juba 75. Suri kaks inimest, kellel tagantjärele diagnoositi koroonaviirus.