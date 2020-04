Tallinna Sadama hinnangul on just praegu, eriolukorra ajal, õige aeg alustada uute objektide ehitamist. Sisuliselt rajab Tallinna Sadam A-terminali lähedale veel ühe laevareisijate vastuvõtu koha, mis seekord on mõeldud kruiisilaevade teenindamiseks.

"Võttes arvesse, et meil on ikkagi üle 300 kruiisilaeva külastuse aastas, üle 600 000 kruiisireisija, siis me pidasime vajalikuks, et Tallinna Sadam, Tallinn ja Eesti oleks kruiisireisijatele vastuvõtuks väärika väravaga," ütles Tallinna Sadama infrastruktuuri divisjoni juht Peeter Nõgu.

Kruiisiterminal on küll reisijatele mõeldud kinnine territoorium, kuid selle katuselt on kõikidel vaba juurdepääs kruiisiterminalist jätkuvale promenaadile, mis lookleb Vanasadama muuli lainemurdja lõpuni, selgitas Nõgu.

YIT poolt ehitatav rajatis läheb maksma 13,7 miljonit eurot. Kruusihooaja välisel ajal ehk talvel kasutatakse terminali ürituste korraldamiseks.

Tänavune kruiisihooaeg jääb Tallinna Sadamal aga vahele, sest kruiisireiside broneeringud on tühistatud.

"Täna on seda veel lõplikult vara öelda, aga oht on suur. Tänaseks päevaks on paljud-paljud kruiisilaevad-kruiisifirmad oma külastused tühistanud," lausus Nõgu.

Praegu Tallinna Sadama reisiterminale kasutav Tallink planeerib tulevikus rajada linnahalli juurde oma reisisadama. Linnahalli naaberkinnistul asuva kruiisisadama arendusi see ei muuda.

"Kruiisiterminal on üks osa masterplaanis ettenähtud rajatistest. Kruiisiterminalist linnahalli poole on Tallinna Sadama territooriumiala, mille me plaanime ka kinnisvaraarendusele kasutusele võtta, detailplaneeringud on algatud, loodame alustada ehitustegevusega," rääkis Nõgu.

Reisiliiklus on Tallinna Sadamas praegu olematu, kuid kaubaveo mahud kroonakriisitõttu vähenenud pole, ütles Nõgu.