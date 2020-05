Seoses pandeemia olukorra pidurdumisega ning olukorra mõningase paranemisega, otsustas Soome Vabariigi valitsus eilsel nõupidamisel esialgu taastada reisijateliikluse Schengeni piirkonna kodanikele, kellel on vajadus reisida Soome töölepingu järgselt või muul vältimatul põhjusel.

Otsus ränne Soome ja Eesti vahel avada tuli Soome siseministri Maria Ohisalo sõnul suuresti põhjusest, et paljud eestlased tegid valiku veeta eriolukord Soomes, seda eriti töölistel põhjustel.

Lähtuvalt Soome valitsuse otsusest lubada alates 14. maist reisijatevedu tööreisideks ja vältimatuteks reisideks, taasalustas Tallink Grupp teisipäeval piletimüügi reisijatele Soome suunal.

Turismireisid pole praegusel hetkel Soome Vabariigi suunal endiselt lubatud ning nende osas teeb Soome valitsus eraldi otsused tulevikus kui pandeemiast tingitud olukord veelgi paraneb.

Laevaliikluse tihedus on teisipäeva hommikuse seisuga planeeritud 14. maist kuni kaheksa korda päevas laevaga Megastar ja Soome-Eesti liinile on lisatud ka shuttle-laev Star, mis valitud päevadel maikuus Megastarile lisaks opereerib.

"Selge on see, et lähiajal ei hakka meie laevadel reisima kriisieelsele ajale sarnased reisijatehulgad ning liinidele ei naase kõik meie laevad ja kohe. Soome Vabariigi otsus on esimene väike samm ja meie käime ühte sammu nii Eesti kui meie põhiturgude valitsuste otsuste ning juhistega," lisas Tallink Grupi juhatuse esimees Paavo Nõgene.

Samuti taasavab 14. maist laevaliikluse Viking Line, kes töörändega seotud reise piiratud koguses 31. maini korraldab.

Viking Line'i reisilaev Gabriella sõidab Tallinn-Helsingi liinil mai lõpuni igapäevaselt, argipäevil kaks korda päevas ja nädalavahetuseti korra päevas.

Soome reisivatel isikutel tuleb endiselt kinni pidada rangetest tervise- ja hügieeninõuetest.

Laevadel ja terminalides teostatakse tihedamalt koristust ja desinfitseerimist, samuti on desinfitseerimisvahendid avalikes kohtades olemas.

Reisijate hajutamiseks terminalides ja laevadel, sealhulgas kauplustes ja toitlustusaladel on joonistatakse/kleebitakse põrandatele ning seintele märgistused ja viited. Samuti on kauplustest ja toitlustusaladel kehtestatud külastajate arvu piirangud.

Kõikidele reisilaevadele müüakse vähemalt järgneva kuu vältel pileteid vaid laeva poole reisijatemahu ulatuses, tagamaks reisijate hajutamise laeval ning nõuetekohase 2 meetrise vahe hoidmise võimaluse.