Vanasadama trammiliini trass sai paika, tee valmib 2023 lõpus

Abilinnapea Andrei Novikovi sõnul tehti trassiga tööd aasta jagu ning lõpliku valiku osas räägiti nii Rail Balticu kui majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga (MKM).

Juba maikuus kuulutatakse välja eelprojekti hange. Trammitee projekteerimine algab 2021. aastal, ehitamine toimub 2022. ja 2023. aastal.

"Kui kõik läheb plaanide järgi, siis peaks tööde lõpp olema 2023 detsember, mis on ka aeg, kui tramm läheb käiku," ütles Novikov.

Esialgne hinnang on, et trammitee rajamine võiks minna maksma 15 kuni 20 miljonit eurot, lisas abilinnapea. Projekti põhirahastajad on MKM ja Rail Baltic.

Vansadama liini trass jääb samaks lennujaamast kuni kesklinna Gonsiori tänavani. Sealt pöörab tramm tulevikus mööda Gonsiori tänavat Laikmaa tänavani, liigub Viru keskuse ja Tallinki hotelli vahelt, kuhu tuleb peatus, Hobujaama tänavani, ületab Ahtri tänava ja jõuab Admiraliteedi basseini äärde, kuhu tuleb samuti peatus. Mööda basseini äärt liigub trammiliin A-terminalini. Edasi liigub tramm Logi ja Rumbi tänavale ning järgmine peatus saab olema linnahalli juures. Rannamäe kandis ühineb trass olemasoleva trammiteega.

Novikov märkis, et oluline eesmärk on ka trammide liikumiskiiruse tõstmine, sest praegune kiirus on mitterahuldav. Eelkõige tähendab see ristmikel foorirežiimide muutmist, et trammid ei peaks punase tule taga seisma, mis Novikovi sõnul tähendab praegu viie kuni kümne minuti lisandumist liini läbimisel.