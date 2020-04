Lepingu osaks on silla projekteerimis- ja ehitustööd ning hooldustööde tegemine garantiiperioodil.

Projekteerimistööd algavad koheselt. Tööde kogukestvus on 16 kuud ning vastavalt sõlmitud lepingule kujuneb kogumaksumuseks 4,22 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks.

Silla planeeritav valmimisaeg on august 2021. Silla projektlahenduse aluseks on Tallinna Sadama poolt 2017. aastal korraldatud ideekonkursi võidutöö "New Balance 100" kavand. Võidutöö autoriks olid arhitektuuribüroo Plein06 ja SIA Witteveen+Bos Latvia.

Sild on osa Vanasadama arendusplaanist "Masterplaan 2030+", mis aitab muuta Eesti ja Tallinna esindusvärava kasutajasõbralikumaks ning kogu sadama-ala atraktiivsemaks.

Projekteerimis- ja ehitustöid kaasrahastatakse Euroopa Liidu poolt Euroopa Ühendamise Rahastu projekti raames.