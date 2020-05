Reede hommiku seisuga vajab Eestis koroonaviiruse tõttu haiglaravi 72 inimest, mida on kolme võrra vähem kui neljapäeval. Uusi koroonaviirusega seotud surmajuhtumeid ei registreeritud.

Seitse haiglaravil olevat inimest on juhitaval hingamisel, see on kaks vähem kui neljapäeva hommikul.

Haiglatest on välja kirjutatud 253 inimest. Uusi surmajuhtumeid ööpäeva jooksul ei lisandund. Kokku on koroonaviirus Eestis nõudnud 52 inimese elu.

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 1 031 haigust COVID-19 põhjustava SARS-CoV-2 viiruse testi, millest viis ehk 0,5 protsenti osutusid positiivseks.

Rahvastikuregistri andmetele tuginedes lisandus positiivsed testi tulemusi Harju maakonda (kolm positiivset testi, nendest kõik Tallinnas, kus nüüd on kokku 450 positiivset tulemust) ning Saare maakonda (kaks), teatas tervisamet.

Eestis on kokku tehtud 53 767 esmast testi, nendest 1 694 ehk 3,2 protsenti on olnud SARS-CoV-2 viiruse suhtes positiivsed.

Koroonatestide täpsemat statistikat saab vaadata terviseameti koroonakaardilt.

Eriolukord seoses koroonaviiruse leviku piiramisega kestab Eestis 17. maini. Eriolukorra ajal kehtib avalikus kohas viibimisel 2+2 reegel: üheskoos tohib liikuda kuni kaks inimest ning teistega tuleb hoida vähemalt kahemeetrist vahemaad, rõhutas terviseamet.

Välijõusaalid ja vabaõhumuuseumid avatakse 2. mail, mil hakatakse lubama ka spordiürituste korraldamist õues.