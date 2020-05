Põllumehed paluvad töötukassal mitte suunata põllutööle pikaaegseid töötuid

Põllumajandus-kaubanduskoja hinnangul ei saa põllumajandussektor ilma välistööjõuta tagada tootmismahtude säilimise praegusel tasemel. Koda palub aga, et töötukassa lõpetaks tööst mitte huvitatud pikaagsete töötute põllumeeste poole suunamise, kuna see vaid suurendab halduskoormust.

Koda kirjutab pöördumises riigikogu maaelukomisjonile, et hooajatööliste kõrghooaeg marjakasvatuses algab ligikaudu kuu aja pärast, tööjõuprobleemidele lahenduse leidmine muutub seni iga päevaga pingelisemaks ning koroonakriisi tõttu muudes sektoris töö kaotanud inimeste peale põllumajanduses täies mahus loota ei saa.

Põllumajandusettevõtted saavad osaliselt pakkuda rakendust muudest sektorist vabanevatele inimestele, kes on sellest tööst huvitatud. Mitmed tööd, nagu rohimine ja marjade korjamine, on aga füüsiliselt rasked ning neid ei soovi kohalikud inimesed teha.

"Viimase kuu jooksul on tekkinud positiivseid näiteid, kuidas inimesed on põllumajanduses töö leidnud, kuid kahjuks on üldine seis siiski väga suurt muret tekitav," märkis koda pöördumises. Koda on kutsunud tööandjaid teavitama oma tööjõuvajadusest ka töötukassat, kuid vajalikke töötajaid pole suudetud leida.

Kohalike inimeste palkamisel on takistuseks ka töö kaotanud inimeste elukoha kaugus aiandusettevõttest. Ettevõtjad saavad töötajatele üldjuhul pakkuda küll kohapealset majutust, kuid Eesti inimesed ei soovi oma pere juurest suveks maale tööle kolida.

Teiste seas toob koda välja ka probleemi, et ligikaudu 30 000 töötukassas pikaajaliselt arvel olevat töötut ei soovi tegelikult tööle asuda ning võtavad põllumeestega ühendust vaid selleks, et oma aktiivse tööotsija staatust säilitada.

"Kui riigi poliitika on töötukassa kaudu inimeste suunamine maale tööle, siis tuleb töötukassa teenus ümber korraldada ning praegu lisateenusena pakutav tööotsijate eelvaliku süsteem muuta põllumajandussektori hooajatöötajate puhul lisatasuta standardteenuseks," seisis pöördumises.

Põllumajandus-kaubanduskoda märkis, et põllumehed toetavad erinevaid algatusi, mis suunavad inimesi maale tööle või vabatahtlikuks, kuid sellised meetmed ei saa lahendada põllumajandussektori tööjõu probleeme.