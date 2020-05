Suurbritannia talunikud on hädas, sest kogu riigis napib põllutöölisi.

Enamasti on suveperioodiks võetud tööle Poola hooajatöölisi, aga pandeemia ja pooleliolevate Brexiti-kõneluste tõttu on sel aastal võõrtöölisi Suurbritanniasse saabunud väga vähe, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Talunike sõnul on tööpakkumiskuulutustele reageeritud väga entusiastlikult ning huvilisi on olnud palju, paraku on nõnda leitud vaid murdosa vajalikust tööjõust.

Pealegi on enamik kuulutustele reageerinutest tudengid, kes peavad ülikooli tagasi minema ammu enne põllutööde lõppu.