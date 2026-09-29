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Tee-ehitusse suunatav raha on järgmise aasta eelarves tänavusest väiksem

Majandus
Foto: Priit Mürk/ERR
Majandus

Järgmise aasta riigieelarves on teede ehitusse ja korrashoidu suunatav rahasumma väiksem kui tänavu. Samuti on see väiksem teehoiukavas ettenähtust. Suuremaid ehitusi ei ole aga plaanis ära jätta.

Taristuehitajate sõnul puudutab kärbe tõenäoliselt olemasolevate teede seisundi säilitamist, mis on niigi alarahastatud.

Teede arendamisse ja korrashoidu suunatakse riigieelarve eelnõu kohaselt järgmisel aastal 274 miljonit eurot, mida on umbes 14 miljonit vähem, kui oli varem koostatud pikaajalises teehoiukavas ning umbes seitse miljonit vähem kui sel aastal.

"Umbes 280 miljoni juures see suurusjärk 14 miljonit on üsna väike number, võrreldes sellega, et aastal 2025 oli meil ainult 159 miljonit kasutada. Mingeid korrigeerimisi on vaja teha. Kus ja kui palju, on täna veel vara öelda," ütles transpordiameti peadirektor Priit Sauk.

Praegu käimasolevaid tee-ehitusobjekte Sauki sõnul seisma ei panda. Järgmise aasta täpsem teehoiukava pannakse paika pärast riigieelarve heakskiitmist.

"Kindlasti me olime oma eelmistes plaanides ka ambitsioonikamad, seal on ka näidatud uusi objekte, mida 2027. ja 2028. aastal tahame alustada. Võib-olla nende alguse kuupäevade üle me diskuteerime. Ja tõenäoliselt ka säilitusmeetmete all mingeid korrektiive võib-olla on vaja teha. Eks me prioriteedid lepime kokku, kui eelarve numbrid selged on," ütles Sauk.

Taristuehitajate esindaja Tarmo Trei pelgab, et kärbe tuleb eelkõige teede säilitamise ja korrashoiu arvelt, mis on niigi alarahastatud.

"Säilitamine on jätkuvalt vahendite puuduses. Kui riigi enda analüüs 2025. aastal ütles, et igal aastal peaks riigiteede säilitamisse kaasama ca 220 miljonit, siis praegu kehtivas teehoiukavas on neid vahendeid järgmisele ja ka käesolevale aastale umbes 137 miljonit," ütles Trei.

Trei sõnul näitavad transpordiameti uuringud, et riigiteede seisund on halvenenud.

"Kui meil õigeaegselt vajalik teeremont jääb tegemata, siis seda mõne aja pärast teha.. See ei ole enam see meetod. Tuleb teha midagi enamat, midagi kapitaalsemat. See nõuab enam ka kulutusi," ütles Trei.

Taristuminister Kuldar Leisi sõnul ei pruugi teedehoidu minev summa olla veel lõplikult paigas.

"Sinna võib tulla juurde välisrahastust. Ka sel aastal me saime tuua osa töid ettepoole järgmisest aastast, nii et teehoiukava saab paika ikka alles aasta alguses. Praegu on vara rääkida kogu numbrist, mis järgmisel aastal teehoiukavva läheb," lausus Leis.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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