Väo liiklussõlme ehitab Nordecon 20,6 miljoniga

Maanteeamet ja Nordecon AS allkirjastasid lepingu Tallinna piirile jääva Väo liiklussõlme ehitamiseks. Lepingu kogumaksumus on 20,6 miljonit eurot (koos käibemaksuga).

Väo ristmik on üks Eesti koormatuimaid ristmikke, mida läbib ööpäevas ligi 49 000 autot. Praeguseks on see oma läbilaskevõime ammendanud, märkis maanteeameti põhja teehoiu osakonna juhataja Janar Tükk. Ümberehituse eesmärk on suurendada liiklussõlme läbilaskevõimet ja muuta see liiklejatele ohutumaks.

Väo eritasandilises liiklussõlmes ehitatakse välja ristmikuala, kus Tallinna-Narva maantee viiakse praeguse fooriga ristmiku asemel üle ulatuslikule ringristmiku lahendusele. Peterburi tee Tallinna-Narva ja Narva-Tallinn suunaline liiklus viiakse teisele tasandile, rajades selle tarbeks üle rajatava ringristmiku neli viadukti.

Ehitus mõjutab lisaks Peterburi teele ka Tallinna ringteed 600 m ja Rahu teed 800 m ulatuses. Ehituse ajal lammutatakse ka Rahu tee alguses olev trammidepoo hoone.

Lisaks neljarajalistele teelõikudele ehitatakse üle kolme kilomeetri jalg- ja jalgrattateid, neli jalgteetunnelit ning veo- ja matkaautode parkla. Ristmikul tulevad kasutusele tänapäevased liikluse jälgimise ja juhtimise seadmeid nagu muutteabega liiklusmärgid, infotablood jne.

Tallinna-Narva maantee ja Tallinna ringtee Pirita jõe poolsesse äärde tuleb nutikas veoautode parkla. Sinna paigaldatavad infotablood annavad juhtidele infot näiteks sadamasse jõudmiseks kuluva aja kohta, et sõitu saaks alustada õigeaegselt, mis omakorda vähendab ummikuid sadama piirkonnas.

Ehitustöödega on plaanis alustada selle aasta mais ja liiklussõlme valmimise tähtaeg on 2021. aasta lõpp.

Tööde kogumaksumus on 20,6 miljonit eurot koos käibemaksuga, millest 85 protsenti rahastab Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond.