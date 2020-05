Kaubanduskeskused avatakse 11. mail

Alates 11. maist võib kaubanduskeskustes taas avada müügi- ja teenindussaalid ning toitlustusasutused juhul, kui seal tagatakse desinfitseerimisvahendite olemasolu ning peetakse kinni 2+2 reeglist, teatas valitsuse pressiteenistus.

Alates 11. maist võib toitlustusasutustes, kus seni toimus üksnes kaasamüük, toitu pakkuda ka kohapeal. Samas jääb kehtima piirang, mille kohaselt peab toidu kohapeal tarbimine lõppema hiljemalt kell 22, et vältida restoranides, kohvikutes ja baarides inimeste õhtust kogunemist.

Endiselt jäävad suletuks laste mängutoad, kasiinod, mänguautomaatide saalid ning meelelahutus- ja lõbustusasutused, sealhulgas keegli-, bowlingu- ja piljardisaalid ning täiskasvanute klubid. Samuti jääb nii kaubanduskeskustes kui ka mujal kehtima avalike kogunemiste, kinoseansside, ööklubiürituste, etenduste, kontsertide ja konverentside korraldamise keeld.

Kuni eriolukorra lõpuni on kõigil kaubanduskeskuste klienditeenindajatel soovituslik kanda suletud ruumis isikukaitsevahendeid.

Külastajatel on tungiv soovitus kanda kaupluses maski või katta suu ja nina.

Kauplustes tuleb tagada desinfitseerimisvahendite olemasolu nii klientidele kui töötajatele ning ruume tuleb korrapäraselt tuulutada ja desinfitseerida.

Kauplejatel on tungiv soovitus hoida ostukampaaniad e-poodides ja mitte korraldada tootetutvustusi.

Kuidas kaubanduskeskused nõudeid täidavad, kontrollivad politsei ja kohalik omavalitsus.

Aas: meelelahutusasutuste otsus tuleb lähiajal

Majandusminister Taavi Aasa sõnul antakse lähiajal teada ka meelelahutusasutuste avamise kuupäev. "Eks me teadusnõukoguga konsulteerime selles osas, et kui see suur muutus (kaubanduskeskuste avamine - toim.) nüüd on toimunud, (siis) kui pikalt me peaksime jälgima muutuse tagajärgi ehk millal me võime olla kindlad, et see suur muutus ei ole toonud kaasa haiguse uut levikut," ütles Aas teisipäeval Vikerraadio saates "Uudis+".

Aas ütles pressiteate vahendusel, et piirangute leevendamine aitab tagada sissetuleku kaubanduskeskuste töötajatele ja nende teenindamisega seotud valdkondadele, näiteks hulgikaubandus, teenindus ja transport. "Loodetavasti saame sellega vähendada ka koondamiste laine ulatust," lisas ta.

Aas ütles, et võimalusel tuleb keskust külastada üksinda ja oma ostud kodus eelnevalt läbi mõelda.