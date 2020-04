Aas: loodan, et kaubanduskeskused avatakse 11. mail

"Kui jätkub praegune olukord, siis uue nädala esimeses pooles arutab valitsus kaubanduskeskuste avamisi. Mina loodan, et 11. mai on kuupäev, mil kaubanduskeskused on taas lahti. Ega keegi otseselt (valitsuses) ei vaidle kuupäevaga, aga tahetakse sisendit teadusnõukojalt," lausus Aas, kelle sõnul kaasnevad keskuste avamisega kindlasti piirangud.

Aasa sõnul ei ole sarnaselt teiste riikidega rohkem piirangute leevendamise tähtaegu välja käidud, sest see võib anda vale signaali, kui olukord peaks muutuma. "Kuupäevi tuleb kogu aeg juurde, vastavalt epidemioloogilisele olukorrale. Ja neid kirjutab meile ette olukord, mida kirjutame meie ise, kuidas me käitume," märkis ta.

Aasa sõnul mängib piirangute kaotamise puhul kõige olulisemat rolli nakkuskordaja, mis on praeguseks langenud alla ühe. "Kui leevendused tulevad, hakkab see kasvama, ja oluline on, kui kõrgele see kasvab. Kui kordaja kasvab, siis need kuupäevad, mis me oleks kavasse kirjutanud, enam ei kehtiks," ütles ta.

Aas tõi näiteks möödunud nädalal tekkinud hirmu, et Tallina kortermajadest võib alguse saada uus puhang. "Meile tundus eelmine nädal, et kõik liigub väga hästi, siis tuli kahtlus Tallinnast, et võib-olla hakkavad massiliselt tekkima uued haigestumised. Arste tegi ettevaatlikuks, et juhtumite arv hakkas kasvama kortermajades ja viiruse levik võib olla kiire," lausus ta.

Aasa sõnul monitooritakse iganädalaselt inimeste meelsust ja valmisolekut piiranguid järgida. "Üks (piirangute leevendamise) mõõdik on inimeste valmisolek käituda etteantud juhiste järgi. Iganädalaselt monitooritakse inimeste käitumist, nende valmisolekut ja soove. Kui palju on neid, kes soovivad lõdvendamist, kui palju neid, kes valmis piirangute järgi käituma," lausus Aas.

2+2 võib jääda kehtima suve lõpuni

Valitsus teatas esmaspäeval, et suurüritusi ei toimu Eestis suve lõpuni. Kultuuriminister Tõnis Lukas soovitas ürituste korraldajatel kas suurem üritus ära jätta või teha väiksemalt.

Aas tõi näiteks Norra, kus keelati rohkem kui 500 osalejaga üritused septembri alguseni ning märkis, et Eestis arutatakse selle üle, kas selleks arvuks saab 500 või 1000.

Aasa sõnul peavad suurürituste korraldajad igal juhul oma plaanid ümber tegema. "Üldse ei välista suve lõpuni 2+2 reeglit, millega ürituse korraldajad peavad arvestama. Rammstein, mingisugused merepäevad, ka Viljandi folk peaksid arvestama, et need üritused peaksid toimuma väiksemate publikuhulkadega," ütles Aas.