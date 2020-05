Kui Eesti, Läti ja Leedu vahel on vaba liikumine taastatud, võiks sellega järgmistena liituda Poola ja Soome, ütles kolmapäeval Läti president Egils Levits.

Baltimaade peaministrid leppisid kolmapäeval kokku, et koroonaviiruse leviku raugemise tõttu kaotavad nad üksteise kodanikele seatud liikumispiirangud 15. maist.

Leedu peaminister Saulius Skvernelis mainis varem, et vaba liikumise alaga võiks edaspidi liituda Poola, Eesti soovib piiride avamist Soomega.

Läti president ütles usutluses BNS-ile, et toetab seda ettepanekut, kuid rõhutas, et otsuse langetamisel tuleb arvestada epidemioloogilist olukorda.

"Meie peaminister pidas varahommikul sel teemal videokonverentsi Leedu ja Eesti peaministriga. Eesmärk oli luua ühtne Balti piirkond, kus lubataks inimestel vabalt liikuda ja toiduaineid vedada, sest meie kolmes riigis on epideemia levinud muu Euroopaga võrreldes vähem. Sel viisil oleme esimene Euroopa piirkond, mis võib piirid avada," ütles Levits.

"Eile ütles Leedu peaminister Skvernelis, et ilmselt võiks ka Poola sellega ühinema kutsuda, sest Poola olukord sarnaneb Baltimaade omaga ja on vähem ohtlik kui Lääne-Euroopa oma. Eesti omakorda mõtleb Soome kutsumise peale, sest ka Soomes on olukord parem," sõnas ta.

"Kolm Balti riiki moodustaksid tuumikala, kust alates hakataks Euroopa tavaolukorda taastama. Sellegipoolest võiksime Euroopas luua laiema kirdepiirkonna, kuhu kuuluks Eesti, Läti, Leedu, Poola ja Soome. Kuid see sõltub epidemioloogilisest olukorrast ja valitsuste poliitilistest otsustest. Mina isiklikult toetan seda mõtet kindlalt," ütles president.

Skvernelis kutsus esmaspäeval Poolat piiriületamist lihtsustuma

Lähiajal võib Poola piiri ületamine lihtsamaks muutuda, ütles Leedu peaminister Saulius Skvernelis esmaspäeval pärast vestlust oma Poola ametivenna Mateusz Morawieckiga.

"Jõudsime kokkuleppele luua tingimused piiriäärsete elanike piiri ületamise korra lihtsustamiseks," ütles Skvernelis.

Esimeseks sammuks peaks olema Poola piiri ääres töötajate liikumise ja tudengivahetuse taastamine.

Skvernelise sõnul aitaks Baltimaade ja Poola koordineeritud tegutsemine kaasa kogu Euroopa Liidu elavamale tegevusele koroonaviiruse ohjeldamisel.

"Selles kontekstis kutsutakse Leedu ja Poola ettevõtteid koostööle meditsiinivarustuse ja -vahendite tarnimiseks piirkonna ja EL-i turule," ütles ta.

Leedu ja Poola sulgesid omavahelise piiri märtsi keskel.