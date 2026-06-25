ERR Gdanskis: idatiiva riikide juhid rõhutasid vajadust panustada kaitsesse

Hiljuti on Euroopas kasvanud mure, et USA soov osad oma väed Euroopast ära viia võib kaitsesse jätta lüngad. Poola peaminister ja Leedu president ütlesid pärast Gdanskis toimunud Idatiiva kohtumist, et ka keerulistel aegadel peab pingutama, et hoida häid suhteid Washingtoniga.

"See on seisukoht, mille ütleme välja Ankaras NATO tippkohtumisel. Keegi meist ei kahtle, et Ameerika kohalolu ja koostöö Ühendriikidega on hea Euroopa ja meie riikide julgeoleku jaoks," ütles Poola peaminister Donald Tusk.



"Ameerika Ühendriikide tugev kohalolu Euroopas on asendamatu. Me peame koos töötama, et veenda Washingtoni, et tugev USA jõuhoiak Idatiival on NATO kerksuse alus," sõnas Leedu president Gitanas Nauseda.

Riigijuhid rõhutasid, et idatiiva riigid on Venemaa ohu tõttu kaitsekulusid oluliselt tõstnud.

"Poola käes on rekord. Me kulutame 6,9-7 protsenti oma SKT-st kaitsele ja kaitsega seonduvale. See on vägagi arvestav osa," lausus Tusk.

Seda eeskuju peaks järgima ka ülejäänud Euroopa, kannustas Läti peaminister Andris Kulbergs.

"Meie kaitseme oma piiril kogu Euroopat. See peaks olema kogu Euroopale

oluline, mitte ainult idatiivale," sõnas Kulbergs.

Kuigi need on juba ka varem kõlanud sõnumid, ütleb Eesti peaminister, et samameelsed riigid peavada kokku hoidma.

"Euroopas on kindlasti riike ja ka siingi laval on riike, kes arvavad, et näiteks Euroopa julgeoleku asjus peaks minema läbirääkima Putiniga. See kindlasti nii ei ole ja seetõttu me peame kordineerima, kuidas oma positsioone ja samme seada. Teine on ikkagi see, et hoida seda Euroopa strateegiat ikka joone peal, sest idatiiva riigid on need, kellel on oma nahk mängus," lausus Eesti peaminister Kristen Michal.