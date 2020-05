Maanteemuuseum taastab Eestis loodud teehöövli

Nõukogude Liidu esimese iseliikuva teehöövli V-1 projekteeris Arnold Volberg, kelle järgi ka masin nime sai. Teehöövleid V-1 ehitati Paides 122 tükki ning nendega hooldati teid 60-ndate lõpuni. Teehöövlit V-1 kasutati peamiselt kruusateede ebatasasuste kõrvaldamiseks ja neile õige profiili andmiseks, et vesi voolaks kraavi. Kuna masinat pole õnnestunud maantemuuseumil leida, proovitakse see taastada originaalile lähedalselt, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Meie soov oleks siis taastada nii-öelda 123 höövlina, kasutades siis kõiki olemasolevaid osi, see tähendab eelkõige veoauto Gaz AA mootorit/käigukasti, sildasid," ütles Eesti Maanteemuuseumi peavarahoidja Rain Rikas.

Teehöövlit hakkavad taastama Järvamaa Kutsehariduskeskuses teedeehituse õppurid. V-1 taastamine on aga keeruline, kuna höövli originaalosi pole seni õnnestunud palju leida.

Järvamaa Kutsehariduskeskuse ehitusvaldkonna juhtivõpetaja Ivar Kohjus

"Nendest mitte midagi nagu järel ei ole, sellest ka võiks olla Eesti rahvale üleskutse, et kui keegi teab kui kellelgi kuskil võiks olla vähemalt midagi selle asja moodi, siis võiks võtta, kas siis maanteemuuseumi ühendust või meiega, et me tuleks ja uuriks, kas see on seotud V-1 teehöövli osaga või ei ole," ütles Järvamaa Kutsehariduskeskuse ehitusvaldkonna juhtivõpetaja Ivar Kohjus.

Teehöövli raami ja teisi puudolevaid detaile hakatakse tootma Põltsamaal metallitöökojas.

"Olemas on need 1947.aasta joonised. Nad on küll suhtselt hästi tehtud mõõtkavas, aga nad on nagu põhijoonised. Nendest on võimalik aru saada, mida see masin endast kujutab, muidugi piltide pealt saab põhitõe. Siis jooniste pealt nende pealt pean ma siis tuletama nüüd juba detaili joonised," lausus Põltsamaa metallifirma Rikitop OÜ juhataja ja omanik Silver Maidla.

Teehöövel V-1 tahetakse valmis ehitada kolme aastaga.