Koolidirektor: lõpuaktused ilmselt päris ära ei jää

Jakob Westholmi gümnaasiumi direktor Rando Kuustik ütles "Aktuaalsele kaamerale" antud intervjuus, et lõpuaktused koolis ilmselt päris ära ei jää, aga need toimuvad kriisiolukorrale sobivamas vormis.

Alates 18. maist võivad koolid valitsuse otsusel taastada järk-järgult vabamas vormis õppe, Tallinna koolid jäävad õppeaasta lõpuni aga distantsõppele. Kuustik ütles, et tema kooli õpetajad eelistaksid silmast-silma kohtumisi õpilastega 1+1 vormis.

"Ilmselt suure tõenäosusega distantsõpe jätkub. Nii palju kui me oma koolis oleme küsinud õpetajate käest arvamust, milline oleks nende idealiseeritud variant õppetöö jätkamiseks, siis see oleks üks-ühele, kui seda oleks vaja teha," sõnas Kuustik. Tema sõnul paneb kool täpsemad plaanid paika järgmise nädala alguseks.

Kuustik ei usu, et koolide lõpuaktused hakkavad toimuma vaid mõne õpilase kaupa. Päris ära aga aktused tema hinnangul samuti ei jää. "Ma ei usu, et nad ka ära jäävad. Pigem mõtleme välja kriisisituatsioonile sobivama variandi, aga arvan, et lõpuaktused õpilaste jaoks ära ei jää, sõltub, mis kujul, muidugi," sõnas ta.