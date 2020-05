Riigieksamite sooritamine on sel kevadel vabatahtlik ning loobujatel tuleb eksamikorraldaja Innovele sellest teada anda 11. maiks. Soovi korral on kõigil võimalik osaleda sügisel toimuvatel lisaeksamitel.

Riigieksamite sooritamine ei ole sel kevadel gümnaasiumi lõpetamise tingimus ja riigieksamite tegemine on vabatahtlik. Eksaminandid, kes olid ennast 20. jaanuariks eksamitele registreerinud, võivad sooritada matemaatika ja eesti keele või eesti keele teise keelena riigieksami.

Riigieksamid tuleks õpilasel teha kindlasti juhul, kui on plaanis edasi õppida erialal, kus nõutakse sisseastumisel riigieksamite tulemusi.

Eesti keele riigieksam toimub 29. mail, matemaatikaeksam 5. juunil ning eesti keel teise keelena riigieksam 1. kuni 3. juuni. Inglise keele riigieksamit sel kevadel ei toimu.

Kui õpilane soovib riigieksamit sooritada, siis pole tal vaja midagi teha, sest tema andmed on juba eksamite infosüsteemis olemas. Innove edastab õpilasele eksami toimumise aja ja koha e-posti teel hiljemalt seitse päeva enne eksami toimumist.

Kui õpilane ei soovi kevadel ühte või mitut riigieksamit sooritada, siis tuleb tal saata oma riigieksami tühistamise soov aadressile innove@innove.ee 11. maiks 2020. E-kirjas tuleb õpilasel märkida oma täisnimi, isikukood ja eksamiaine(d), millest ta soovib loobuda.

Rahvusvahelistele võõrkeele eksamitele registreerunutega võtab Innove ühendust ja annab täiendava eksamikorraldust puudutav info.

Cambridge Assessment English C1 Advanced Innove korraldatud eksam toimub 12.-22. juunil (kirjalik eksam 20. juuni).

Goethe-Zertifikat B1- ja B2-taseme eksam toimub 8.-11. juunil 2020 (kirjalik ja suuline).

Prantsuse ja vene keele rahvusvahelised eksamid juunis ei toimu. Innove saadab täiendava teabe eksamite aegade kohta juunikuu jooksul.

Täpsem info rahvusvaheliste võõrkeele eksamite kohta on leitav Innove kodulehelt.

Riigieksamite tulemused on teada hiljemalt 30. juunil ja õpilastele väljastatakse elektroonilised riigieksamitunnistused hiljemalt 1. juulil 2020.

Haridusminister Mailis Reps kinnitas "Terevisioonis", et seaduse järgi tunnustab Eesti riik tänavu rahvusvahelist eksamit riigieksamina ning kui on vastastikune tunnustamine, peaksid seda taolisena võtma ka Euroopa ja USA kõrgkoolid.

Mõni ülikool võib nõuda spetsiifilist riigieksamit, mida tänavu valikeksamina ei saa teha, ning see võib tekitada ebakõlasid. Reps ütles, et haridusministeerium on sellisel puhul valmis väljastama ametliku kinnituse, et tänavu on erandaasta, palutakse seda arvestada ning arvestada rahvusvahelise eksami tulemust. Nõu saamiseks võib pöörduda nii Innovesse kui haridusministeeriumisse.

Selle kevade riigieksamite lisaeksamid korraldatakse tänavu sügisel. Täpsem info avaldatakse Innove kodulehel.