Reinsalu: Soome ilmselt laiemat reisipiirangute vähendamist veel ei tee

"Turismiliikumise taasavamine [Soomest] on pikema aja küsimus," ütles Reinsalu vastuseks saatejuht Liisu Lassi küsimusele, kas võib juhtuda, et Eesti majanduse jaoks olulised Soome turistide reisid ei saa võimalikuks enne suve lõppu.

"Soome prognoosib viiruse kulgu aeglasemalt, nad pole kindlad, et on tipu saavutanud," selgitas Reinsalu, viidates oma kolmapäevasele vestlusele Soome välisministri Pekka Haavistoga.

"Isegi hulk Soome kodanikke ootab ikka tagasipöördumist kodumaale," lisas Reinsalu.

Soome valitsus vormistab 14. maist jõustuva töörännet puudutava piirangute muudatuse juriidiliselt neljapäeval. "Annavad juhise. Seal jääb ilmselt endiselt palju tõlgendamisruumi," selgitas Reinsalu.

Ülejäänud rände osas Soome valitsuse seisukoht pole muutunud. "Minu kolmapäeval peetud vestlusest Soome välisministriga on jäänud mulje, et lähemate nädalate küsimus see ei ole," ütles Reinsalu.

Soome ajalehele Helsingin Sanomat ütles Reinsalu, et Eesti valitsus arutab neljapäeval Soome töörände lõdvendamisele sümmeetrilist vastust. Seni pole Eesti piiranud nende soomlaste Eestisse tulekut, kel on riigis kinnisvara.

"Piirangud ei lähtu sõprusest, vaid ikka rahvatervise kaalutlustest," tõdes Eesti välisminister.

Rootsi ja Venemaa

Venemaa on Reinsalu sõnul praegu selgelt ulatuslikus viiruse kasvufaasis ja seega pole põhjust sel suunal reisipiirangute muutmiseks. Venemaa on ise oma piirid sulgenud.

Rootsi reisimise takistust otseselt Eesti kodanikel pole, kuid karantiininõue lähemas tulevikus säilib.

Reedel on Eesti välisministril vestlus Rootsi välisministriga.

Soome lubab taas töörännet teatud piirangutega

Soome valitsus otsustas esmaspäeval, et 14. maist alates lubatakse töörännet Schengeni alal, mis tähendab, et Soomes tööl käivad eestlased saavad taas kahe riigi vahel liikuda.

Siseminister Maria Ohisalo sõnul tuleb Soomesse saabujatel endiselt järgida kahe nädala jooksul iseseisvalt karantiini reegleid, mis tähendab, et Soome saabumise järel võivad nad küll töö ja elupaiga vahel liikuda, kuid ilma põhjuseta ringiliikumine pole soovitatav.

Ka Soome kodanike jaoks on Soome valitsuse kehtestatud piiriületamise piirangud tekitanud palju segadust. Soome valitsuse sõnul jätkatakse välispiiride kontrolli veel kuu aega. Täpsemaid otsuseid on oodata neljapäeval.

Kui Eesti, Läti ja Leedu vahel on vaba liikumine taastatud, võiks sellega järgmistena liituda Poola ja Soome, ütles kolmapäeval Läti president Egils Levits.

Baltimaade peaministrid leppisid kolmapäeval kokku, et koroonaviiruse leviku raugemise tõttu kaotavad nad üksteise kodanikele seatud liikumispiirangud 15. maist.