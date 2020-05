Saneerimiskava kohaselt on peamisteks meetmeteks võlausaldajate nõuete ümberkujundamine, ärimudeli korrigeerimine ja täiendavate investeeringute kaasamine. Ettevõtte hinnangul on nõuete tasumise 10-aastane periood kooskõlas rahavoo objektide finantseerimise loogikaga.

Veel möödunud sügisel planeeris keskus ehitada kolmanda korruse ümber täiskasvanutele mõeldud spaaks. Keskuse juhi Allan Remmelkoore sõnul pole meelelahutuse valdkonna suurendamise plaanist loobutud, kuid konkreetseid arenguid ei saa veel kinnitada. "Jätkuvalt on plaanis meelelahutuse valdkonda suurendada, suuna mõttes on see oluline," ütles Remmelkoor ERR-ile.

Tallinna Moekombinaat teatas, et jätkab uute ärisuundadega ja üürnike leidmisega ning keskus on ehitatud selliselt, et see võimaldab paindlikke ruumilahendusi. Ühe võimalusena kaalub keskus ka co-working alade loomist.

Remmelkoore sõnul on ka praegu keskuses 2500 ruutmeetrit büroopinda, kuid keskus plaanib seda võimalust laiendada. Ühe võimalusena on saneerimiskavas välja toodud ka plaan avalike teenuste pakkumiseks. "Ka see on üks suund, mille suunas liigume. Kaubanduskeskused muutuvad samm-sammult avalikke teenuseid pakkuvateks keskusteks," sõnas Remmelkoor ja lisas, et konkreetsetest projektidest on veel vara on rääkida.

Saneerimiskava jagab võlausaldajad kolme rühma. Esiteks pandiga tagatud nõuetega võlausaldajad, teiseks pandiga tagamata nõuetega võlausaldajad ja kolmandaks ettevõtte aktsionärid.

Esimese rühma nõudeid neile kuuluvas osas ei vähendata, nõuded ajatatakse ja tasutakse osamaksetena ning nõude jäägilt makstakse intressi 3,75 protsenti aastas. Teise rühma võlausaldajate nõudeid vähendatakse 60 protsendi võrra. Nõuded ajatatakse ja tasutakse osamaksetena. Intressimakseid nõuetelt ei teostata. Kolmanda rühma võlausaldajate nõudeid vähendatakse 80 protsendi võrra ning nõuete täitmine allutatakse esimese kahe rühma tagasimaksetele, intressimakseid ei teostata.

Senise äritegevuse muutmisega loodab kaubanduskeskus üüripindade suuremat täituvust, mille arvelt saaks rahastada ka võlausaldajate nõudeid ja teha keskusesse investeeringuid. Ettevõte plaanib tasuda nii jooksvad kohustused kui ka saneerimiskava alusel ümberkujundatud nõuded jooksva rahavoo arvelt, kuid kui sellest ei piisa, plaanib firma kaasata lisaks 3,2 miljonit eurot.

Saneerimiskava vastuvõtmiseks toimub võlausaldajate hääletus. Lõpliku otsuse kava kinnitamise osas langetab kohus.