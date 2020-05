Riigikohus mõistis Pärnu volikogu eksliikme altkäemaksu süüdistuses õigeks

Kalmeri firma Parem Kallas oli linnaga aastaid vaielnud, kui palju peab linn maksma ettevõtte kinnistust tänava rajamiseks tehtud äralõike eest. Vaidlust arutanud halduskohus soovitas pooltel kokkuleppele jõuda ja seda läkski Kalmer linnapeaga arutama, küsides 72 000 eurot või asendusmaad.

"Ma läksin linnapea juurde halduskohtute poolt korduvalt suunatud kompromissettepanekut tegema. Tuli välja, et ma sain kompromissettepaneku tegemise eest kriminaalsüüdistuse," rääkis Kalmer.

"Minu Kaitseliidu liikmelisus peatati selle süüdistuse alusel ja seetõttu olin sunnitud ma lahkuma Kaitseliidu keskrevisjonikomisjoni liikme kohalt. Riigile kuuluv Kredex ütles üles minu ettevõttele antud krediidikindlustuslepingud just nimelt põhjendusel, et juhatuse liikmele on esitatud korruptsioonisüüdistus."

Ago Kalmeri kaitsja, vandeadvokaat Heldur Otti avaldas heameelt, et Eesti on õigusriik. "Eestil on arenenud karistusõigus, sellel on oma kindel õigusdogmaatika ja selle vastu eksimine kahjuks toob kaasa alusetuid ametialaste süüdistuste esitamisi ja kodaniku maine hävitamist, mida ei ole võimalik korvata."