Maailma liidrid andsid oma lubadused viirusevaktsiini rahastamiseks

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen teatas, et Euroopa Liit panustab loodavasse fondi üks miljard eurot.

Norra peaminister Erna Solberg teatas, et tema riik maksab miljard dollarit (920 miljonit eurot).

Saksa kantsler Angela Merkel lubas, et Saksamaa maksab 525 miljonit eurot.

Prantsuse president Emmanuel Macron ütles, et Prantsusmaa maksab loodavasse rahastusse 500 miljonit eurot.

Hispaania peaminister Pedro Sanchez ütles, et tema riik panustab 125 miljoni euroga.

"Uus rahastamisvahend aitab meil pandeemia täielikult kontrolli alla võtta ja seda tuleb käsitleda avaliku hüvena, mis on olemas kõigi inimeste jaoks maailmas," ütles ÜRO peasekretär Antonio Guterres konverentsi alguses.

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) juht Tedros Adhanom Ghebreyesus lisas, et algatuse edu ei näita mitte see, kui kiiresti koroonavaktsiin suudetakse välja töötada, vaid see, kas vaktsiin jõuab kõigi abivajajateni maailmas.

Valitsused on seni teatanud umbes 3,5 miljonist koroonaviiruse nakkusest ja üle 247 000 surmast, selgub Johns Hopkinsi ülikooli kogutud andmetest.

Võttes arvesse sihilikult mahavaikitud haiguspuhanguid, nappi testimisvõimekust ja tervishoiusüsteemide ülekoormatust, on pandeemia tegelik ulatus ilmselt palju suurem.

Paljudes riikides, eelkõige Euroopas, hakatakse sel nädalal vaikselt tööle naasma, ehkki ametivõimud pelgavad uut nakkuslainet. Tavapärase elurütmi täielikuks taastamiseks on vaja aga laialt kättesaadavat vaktsiini.

Videokonverentsi eesmärk on koguda umbes neli miljardit eurot vaktsiiniuuringutele, kaks miljardit ravi otsimisele ja 1,5 miljardit testimisele. Ametnike sõnul on see summa alles algus ja tulevatel kuudel on vaja palju rohkemat.