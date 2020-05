Hiina president Xi Jinping palus personaalselt maailma terviseorganisatsioonil (WHO) hoida avalikkuse eest varjul infot selle kohta, et uus koroonaviirus levib inimeselt inimesele, kirjutab Der Spiegel.

Der Spiegel, mis väidab toetuvat Saksa välisluureteenistuse Bundesnachrichtendienst (BND) andmetele, kirjutab, et Xi pöördus jaanuaris isiklikult WHO peadirektor Tedros Adhanom Ghebreyesusi poole, et WHO viivitaks ülemaailmse hoiatuse andmisega.

BND raportis seisis, et "21. jaanuaril palus Hiina liider Xi Jinping WHO juhil Tedros Adhanom Ghebreyesusel mitte avaldada informatsiooni selle kohta, et viirus levib inimeselt inimesele ja viivitada pandeemiahoiatuse andmisega", kirjutab Der Spiegel.

BND hinnangul kaotati maailmas koroonaviiruse vastases võitluses sellega neli kuni kuus nädalat.

WHO teatas vahetult pärast artikli ilmumist, et Der Spiegelis esitatud väited on "alusetud ja valed".

"Dr Tedros ja president Xi ei rääkinud omavahel 21. jaanuaril ja nad ei ole kunagi telefonitsi suhelnud. Sellised ebatäpsed uudislood häirivad ja segavad WHO ja maailma pingutusi lõpetada COVID-19 pandeemia," teatas WHO.

"Hiina kinnitas uue koroonaviiruse inimeselt inimesele kandumise 20. jaanuaril ehk enne väidetava telefonikõne asetleidmist," lisas WHO teates.