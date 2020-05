Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) tegevjuht lubas esmaspäeval alanud liikmesriikide ministrite videokohtumisel, et algatab sõltumatu ja läbipaistva uurimise, kuidas organisatsioon on käitunud koroonakriisis.

"Meil kõigil on pandeemiast midagi õppida. Iga riik ja organisatsioon peab uurima oma tegutsemist ja õppima oma kogemusest. WHO on valmis läbipaistvuseks, vastutuseks ja pidevaks täiustumiseks," ütles Tedros Adhanom Ghebreyesus ministrite ees esinedes.

Tedros tänas enne teda esinenud ministreid nende toetuse eest WHO-le "sel kriitilisel ajal" ja lisas, et uurimine peab hõlmama kõigi osaliste vastutust. "Risk jääb kõrgeks ja meil on pikk tee minna," rääkis WHO peadirektor.

Testide põhjal on järeldatud, et paljudes riikides on kuni viiendik rahvastikust viirusega nakatunud ja enamuses riikides alla kümne protsendi, tõdes WHO juht.

Tedros rõhutas oma esinemises ka WHO tugevdamise vajadust.

WHO tegutsemine koroonaviiruse leviku algfaasis Hiinas on pälvinud palju kriitikat, sest on leitud, et väidetavalt Hiina mõju all olev WHO oli rahvusvahelise avalikkuse hoiatamisel liiga aeglane.